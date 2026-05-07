달아오른 야구 열기, 야속한 비가 식혔다…수원 롯데-KT전 우천 취소 → 박세웅vs고영표 맞대결 무산 [수원현장]

7일 수원KT위즈파크에서 열릴 예정이던 롯데와 KT의 경기가 우천으로 취소됐다. 전광판에 경기 취소에 대한 안내가 나타나고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.07/

7일 수원KT위즈파크에서 롯데와 KT의 경기가 열릴 예정인 가운데 그라운드에 비가 내려 방수포가 설치되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.07/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 비를 몰고다니는 남자 박세웅의 선발등판 예정일. 모처럼 비가 쏟아졌다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열릴 예정이던 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기는 이날 낮부터 쏟아진 비로 인해 취소됐다.

오후 2시쯤부터 빗방울이 날리기 시작했고, 3시반을 넘어서면서 부슬비로 변했다. 그라운드로 나와 야외 훈련을 하던 KT 선수들은 모두 실내로 들어갔다.

수원 KT위즈파크 그라운드에는 내야 전체를 커버하는 초대형 방수포가 깔렸다. 하지만 하늘은 아랑곳없이 5시쯤 빗줄기가 굵어지면서 장대비를 내렸다.

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박종훈 경기 감독관은 수차례 그라운드를 돌아보며 상황을 점검했다. 오후 5시30분쯤까지 우천 취소 여부를 두고 고민했지만, 거듭된 비로 인해 이미 그라운드가 많이 젖어 제대로 된 경기를 치르기가 어려움을 고려해 취소를 결정했다. 이미 6시 이후까지 비가 내릴 예정인 점도 고려됐다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 박세웅이 내야진에 박수를 보내고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 마운드에 오른 KT 고영표. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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김태형 롯데 감독과 이강철 KT 감독 공히 반가운 비였다. 이동일인 만큼 KIA 타이거즈와의 부산 홈 3연전을 치러야하는 롯데는 반가울 수밖에 없다. KT 역시 전날 패배의 아쉬움을 삭히고, 다음날부터 시작되는 키움 히어로즈와의 고척 3연전을 여유있게 준비할 수 있게 됐다.

양팀 공히 부상자가 있는 만큼 당장 경기가 미뤄지는 반가움이 클수밖에 없다. 특히 KT는 오윤석 배제성 허경민 안현민 등 주력 선수들이 돌아온 뒤에 경기를 치르는게 이득이다. 선발 소형준 역시 어깨 근육염좌로 전날 1군에서 말소된 상황이라 선발 한자리가 구멍난 상태였다. 롯데도 이날 황성빈이 돌아왔지만, 아직 손호영이 2군에 남아있다.

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이날 선발투수는 박세웅과 고영표, 양팀의 토종 에이스 간의 대결이 준비중이었다. 하지만 추후 편성으로 인해 재대결이 펼쳐질지는 미지수다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 6회초 무사 손성빈 타석에서 김태형 감독이 비디오판독을 요청한 후 들어가고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

6일 수원케이티위즈파크에서 열리는 KT와 롯데의 경기. 인터뷰하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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KT는 김민혁(좌익수)-최원준(우익수)-김현수(1루수)-장성우(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김상수(2루수)-권동진(3루수)-한승택(포수)-이강민(유격수) 라인업으로 경기에 나설 예정이었다. 선두를 달리고 있는 만큼 포수-3루수 두자리 정도를 제외하면 매일 비슷한 구성.

고영표는 올해 6경기에 선발등판, 31이닝을 소화하며 1승3패 평균자책점 4.94를 기록했다. 롯데 상대로는 지난 4월 7일 5이닝 1실점으로 역투해 승리투수가 된 바 있다.

롯데는 황성빈(우익수)-고승민(2루수)-빅터 레이예스(지명타자)-나승엽(1루수)-전준우(좌익수)-박승욱(3루수)-이호준(유격수)-손성빈(포수)-장두성(중견수)이 출전할 예정이었다. 이날 롯데는 포수 정보근을 말소하고 외야수 황성빈을 등록했다.

박세웅은 올해 6경기에 선발등판, 32⅓이닝을 소화하며 승리없이 4패 평균자책점 4.45를 기록했다. KT전은 올 시즌 첫 등판 예정이었다.

롯데는 다음날 KIA전 선발투수로 박세웅 대신 나균안을 예고했다. KT는 고영표 대신 오원석을 기용하기로 했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com