박세웅vs고영표 진검승부 볼 수 있나? 수원 하늘은 지금 짙은 먹구름 가득 → 후두둑 쏟아지는 빗줄기 [수원현장]

수원KT위즈파크 전경. 김영록 기자

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] 짙은 먹구름이 수원 하늘을 가득 채웠다. 흩날리나 싶던 빗방울도 어느덧 빗줄기가 되어 내리기 시작했다.

Advertisement

7일 수원 KT위즈파크에선 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 주중 시리즈 3차전이 열릴 예정이다.

하지만 이날 오후 2시쯤부터 제법 빗방울이 날렸다. 3시반을 넘어서면서 점점 빗줄기가 늘어나고 있다. 이미 거리는 우산을 쓴 시민들로 가득하다.

아직 KT 구단은 방수포를 꺼내진 않았다. 하지만 경기감독관과 구장관리팀은 우산을 쓴채 그라운드를 돌아보고 있다.

Advertisement

이날 롯데는 박세웅, KT는 고영표가 선발 출격을 준비중이다.

Advertisement

야구 관계자들이 입을 모아 하는 말은 "경기 전 취소는 괜찮다. 경기 중간에 취소되는 게 최악이다. 선발투수는 선발대로 소모되고, 경기는 무효로 처리된다"는 것.

그보다 더 최악은 비가 쏟아지고 있는데 예보를 통해 향후 그치기를 기다리며 경기가 지연 시작, 또는 단순 지연되는 것. 하지만 일단 관중들이 입장하고 나면 경기를 쉽게 취소할 수 없다. KT는 보통 경기 시작 2시간 전인 4시반쯤 관객 입장이 시작된다.

Advertisement

기상청 예보상으로는 4~6시 내내 비가 내릴 예정이다. 어둠이 점점 수원 현장을 덮고 있다.

Advertisement

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com