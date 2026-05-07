박은영 "11살 연하 예비 남편, 개그우먼인 날 웃게 해"...손편지로 깜짝 결혼 발표

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 박은영이 '5월의 신부'가 된다는 소식을 전하며 팬들의 축하를 받고 있다.

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박은영은 7일 자신의 SNS에 손편지 사진을 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다. 편지에는 또박또박 눌러 쓴 글씨와 함께 진심 어린 메시지가 담겼다.

그는 자신의 유행어를 활용해 "잠시만요! 은영언니 시집가실게요!"라고 밝히며 특유의 유쾌한 방식으로 결혼을 알렸다. 이어 예비 신랑에 대해 "개그우먼인 저를 웃게 하는 한 남자"라고 소개하며 "한 가정을 일구며 의리 있게 살아보고자 한다"고 전했다.

또 "힘들 땐 개그로 싸울 땐 예능으로 사랑할 땐 드라마로 그리고 마음만은 다큐로 살겠다"는 표현으로 결혼에 대한 다짐을 전해 웃음과 감동을 동시에 안겼다.

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박은영은 예비 신랑을 "따뜻하고 다정한 사람"이라고 표현하며 깊은 애정을 드러냈다. 이어 "저에게도 이런 날이 온다"며 설렘을 감추지 않았고 "그동안 받은 사랑을 더 큰 사랑으로 보답하겠다"고 팬들에게 감사 인사를 전했다.

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한편 1984년생인 박은영은 2008년 SBS 10기 공채로 데뷔한 뒤 2012년 KBS 27기 공채로 재도약하며 활동을 이어왔다. 이후 '개그콘서트' 등에서 다양한 캐릭터로 활약하며 꾸준히 사랑받아왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com