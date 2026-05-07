전현무가 뽑은 MC 톱3? "나·유재석·신동엽, 김성주는 내 밑"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 전현무가 자신이 생각하는 MC TOP3로 신동엽, 유재석, 그리고 자신을 꼽아 눈길을 끌었다.

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7일 MBN '전현무 계획3' 측은 "[단독] 우승자 홍지윤의 충격 고백, '솔직히 전 트로트 여가수들 중 00위라고 생각해요'"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 전현무는 게스트 홍지윤에게 '영트롯우먼 순위'를 매겨달라고 요청했고, 홍지윤은 "기준을 어떻게 잡아야 할지 모르겠다"며 난처한 반응을 보였다.

이에 전현무는 "그냥 당당하게 이야기해도 된다"고 분위기를 이끌었고, 곽튜브(곽준빈)는 "형님은 몇 위 정도냐"고 물었다.

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그러자 전현무는 "MZ니까 당당하게 말하겠다. 저는 톱3 안에 든다"며 자신감을 드러냈다. 이어 "나머지 두 명은 신동엽과 유재석"이라며 "순위라는 건 내가 더 잘한다는 의미가 아니라 맡은 프로그램 수나 활동 영역을 기준으로 한 것"이라고 설명했다.

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이에 곽튜브가 "김성주 님은?"이라고 묻자, 전현무는 "김성주 형은 생방송 진행에서는 대한민국 1등, 전 세계 1등"이라며 높게 평가했다. 그러면서도 "나는 버라이어티 등 다양한 프로그램을 한다"고 덧붙였다.

곽튜브가 "그래서 (김성주가) 밑이라는 거냐"고 재차 묻자 전현무는 "저 밑에 있다"며 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다. 이어 "그렇다고 성주 형이 '왜 날 밑이라고 이야기 해'라고 화내시겠냐. 다 장난"이라며 분위기를 수습했다.

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이에 자신감을 되찾은 홍지윤 역시 "저도 톱3 안에 든다. 송가인, 홍진영과 함께"라고 밝혀 눈길을 끌었다.