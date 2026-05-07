'폐섬유증 투병' 유열, 40kg까지 빠지고 2차 이식 취소.."마음의 준비하라고" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 유열이 폐섬유증 투병 당시를 떠올리며 생사의 기로에 섰던 순간을 고백했다.

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6일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 유열의 출연 모습이 공개됐다.

오랜만에 모습을 드러낸 유열은 "한동안 방송에서 보기 힘들었다"는 말에 담담히 지난 시간을 꺼내놓았다.

유열은 10년간 폐섬유증 투병 생활을 했다. 당시 체중이 40kg까지 빠지며 수척해진 유열은 모습이 퍼지며 가짜 사망설까지 돌기도 했지만, 그는 포기하지 않고 끝내 폐 이식 수술을 통해 다시 일어섰다.

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하지만 이식 과정은 결코 순탄하지 않았다. 유열은 "1차 이식은 기증된 폐의 건강 상태가 안 좋아서 취소됐다. 2차 이식은 기증자가 나타났지만, 기증자의 부검이 결정돼 취소됐다"라면서 "의사가 '아무래도 준비해야 할 것 같다'고 하더라"며 생사의 갈림길에 섰던 순간을 회상해 안타까움을 더했다.

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수차례의 좌절 끝에 마침내 폐 이식 수술을 받은 유열은 건강을 되찾고 다시 일상으로 돌아올 수 있었다. 그는 "퇴원하던 날 창밖을 봤다. 많은 사람이 제각기 표정으로 가고 있는데 소박한 일상들이 너무 빛나더라"라며 삶에 대한 새로운 시선을 전했다.

유열의 회복 후 첫 방송은 '다큐 3일' 특집 편이었다. 그는 "끝나고 나서 스튜디오에서 펑펑 울었다"라면서 "다시 노래한다는 건 너무 감격이다"라고 전했다.

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이후 유열은 기타를 잡고 노래를 열창, 삶의 끝자락에서 다시 살아난 그의 목소리에서 행복이 고스란히 전해졌다.

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anjee85@sportschosun.com