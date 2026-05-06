"나 4혼 가?" 서인영, '2번 이혼' 이지현과 '결혼 폭로전'…"평생의 소원이 이혼"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 쥬얼리 출신 서인영이 멤버 박정아, 이지현과 솔직한 결혼·이혼 토크를 펼치며 현실 공감 입담을 터뜨렸다.

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6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 (+박정아, 이지현)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 직접 만든 밀푀유나베를 대접하며 멤버들을 맞이했다. 박정아는 "인영아 너 지금 잠옷에 노메이크업이야?"라며 현실 자매 같은 반응을 보였고, 세 사람은 시작부터 거침없는 '찐친 토크'를 이어갔다.

이날 가장 폭소를 안긴 건 결혼과 이혼 토크였다. 두 아이 엄마인 이지현은 "애들이 학교 가는 순간이 내가 해방되는 순간"이라며 현실 육아 고충을 털어놨고, 결혼 경험이 있는 서인영에게는 "나중을 위해 난자를 얼려놔야 한다. 진지하게 생각해라"고 조언했다. 이에 서인영은 "난 이제 이혼했는데 무슨 애냐"라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

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그런가 하면, 서인영은 "언니들도 내가 이혼할 줄 알았어?"라고 직구 질문을 던졌다. 이에 박정아는 잠시 망설이다 "안 했으면 좋겠다고 생각하며 살았다"고 조심스럽게 답했다. 그러면서 "결혼한 사람들은 다 평생의 소원이 이혼 아니야?"라고 폭탄 발언을 던졌고, 현장은 순식간에 웃음바다가 됐다. 서인영이 "위험 발언 아니냐"고 놀라자, 이지현은 신혼 시절 들었던 말을 떠올리며 "그땐 이해 못 했는데 살아보니까 알겠더라. 정말 평생 소원이 이혼일 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 현실적인 속내를 털어놨다.

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또한 이지현은 서인영이 이혼 후 연애를 했다는 이야기를 꺼냈다. 그는 "이혼하고도 연애가 끊이지 않았다고?"라는 질문에 "왜 솔로인데 연애 안 해야 하냐"고 쿨하게 답했다.

이에 이지현이 "대단하다"라고 하자, 서인영은 "언니가 그런 말 하면 안 되지"라며 과거를 폭로했다. 서인영은 "(이지현이) 첫 번째 이혼하고 나서 내가 '언니 금방 결혼할 것 같다' 그랬더니, '야 나 남자 지겹다 인영아' 라고 했다. 그런데 바로 갑자기 결혼 소식이 떴다"고 이야기 했다.

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고개를 푹 숙이던 이지현은 "인영아 너 절대 언니한테 지지마!"라고 소리 쳤고, 서인영은 "당연하지. 난 누구한테 지는 거 싫다. 나 4혼 가?"라고 받아 쳐 티키타카를 완성했다.

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olzllovely@sportschosun.com