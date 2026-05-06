'최후통첩' KIA 좌완 에이스 이대로 물러날 것인가…"한계점 뛰어넘지 못하면 다른 방안"[광주 현장]

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 2회 2사 만루 KIA 선발 이의리가 마운드에서 내려오고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(이)의리가 뛰어넘어야 하는 한계점이 있다. 그 한계점을 넘지 못하면 다른 방안들도 생각해 봐야 하는 시기다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독이 6일 광주 한화 이글스전에 앞서 좌완 에이스 이의리의 분발을 촉구했다. 냉정히 말하자면 최후통첩이다.

이의리는 전날 한화전에 선발 등판해 1⅔이닝 2안타(1홈런) 5볼넷 1사구 3삼진 5실점에 그쳤다. 올 시즌 최소 이닝 투구였다.

역시나 제구가 문제였다. 49구 가운데 볼이 25개로 더 많았다. 직구 최고 구속은 153㎞까지 나왔으나 제구가 되지 않으니 의미가 없었다.

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팀의 좋은 흐름을 지키지 못했다. 1회말 대체 외국인 타자 아데를린 로드리게스가 선취 3점포를 터트렸는데, 2회초 바로 이의리가 4사구를 남발하며 무너졌다. 선두타자 노시환에게 좌월 홈런을 맞자 마운드에서 자멸하기 시작했다.

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이의리가 1⅔이닝 만에 강판하는 바람에 불펜들이 부담을 떠안을 수밖에 없었다. 2번째 투수로 등판한 김태형이 2⅓이닝을 무실점으로 끌어준 덕분에 12대7 승리로 연결될 수 있었다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. KIA 이의리가 1회 실점 위기를 넘긴 뒤 안도의 한숨을 내쉬고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 1회 KIA 선발 이의리와 한준수가 사인을 맞추고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

이 감독은 "의리가 뛰어넘어야 하는 한계점이 있다. 그 한계점을 넘어야 좋은 투수가 된다. 넘어가지 못한다고 하면 다른 방안들도 생각해봐야 하는 시기라고 생각한다. 아직 일요일(10일) 로테이션까지 던져야 할 것 같고, (김)태형이가 타구에 맞아 종아리에 별문제는 없지만 다음 선발까지는 시간이 필요할 수 있다. 일요일에 의리랑 태형이를 같이 붙이고, 의기라 안 좋을 때는 다른 방안을 생각할 시점이 왔다. 본인도 알고 있을 것이다. 더 활약할 수 있다는 모습을 보여줘야 한다"고 강조했다.

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이의리는 올해 선발 등판한 7경기에서 1승3패, 25⅓이닝, 평균자책점 8.53에 그치고 있다. 무조건 자리를 보장해 주기는 부족한 성적이다.

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무엇이 가장 문제일까.

이 감독은 "마운드에서 생각이 많다. 아까도 이동걸 투수코치와 이야기했다. 의리가 이동걸 코치와 이야기를 많이 나눈 것 같다. '타점을 잡을 때 여기서 볼이 됐으니까 조금 더 움직여야 하나' 이런 생각을 마운드에서 한다고 한다. 마운드에서 타자가 아닌 본인과 싸우고 있으니. 볼이 되면 압박을 느끼고 자꾸 볼넷이 나온다. 그런 생각을 안 하고 던질 때는 볼넷 수가 줄었다. 다음 등판은 잡으면 바로 던지고 그렇게 해보라고 이야기할 생각"이라고 했다.

이의리는 10일 사직 롯데 자이언츠전에서 반전 투구를 펼칠 수 있을까. 4사구를 남발하는 모습이 반복된다면, 이 감독도 이제는 결단을 내릴 듯하다.

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. KIA 이의리가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com