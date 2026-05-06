한혜연 "주사 의혹에 화가 나"...16kg 감량 후 '44kg' 뼈말라 각선미

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[스포츠조선 김수현기자] 스타일리스트 한혜연이 16kg 감량 후 더욱 날씬해진 각선미와 다리 라인을 공개하며 화제를 모았다.

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5일 한혜연은 "극강의 다리 길이를 선사하는 슈즈 신고 OOTD"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 한혜연은 봄을 맞아 한층 가벼워진 스타일링으로 등장했다. 짧은 스커트에 드러난 각선미와 함께, 높은 플랫폼 슈즈를 매치해 더욱 길어진 다리 라인을 강조하며 감탄을 자아냈다. 특히 다이어트 이후 한층 더 또렷해진 실루엣이 시선을 끌었다.

한혜연은 다이어트를 통해 약 16kg을 감량했으며 현재 체중 44kg을 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

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또한 급격한 체중 변화로 인해 일각에서 제기된 '위고비 다이어트 의혹'에 대해서도 직접 해명했다. 그는 "주사를 맞았냐는 질문을 많이 받는데, 그럴 때마다 화가 난다"며 운동과 식단 관리만으로 감량했다고 강조했다.

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한혜연은 유튜브 채널 '소비요정의 도시탐구'를 통해 서울 용산구 한남동 28평 아파트에서 혼자 거주하며 럭셔리한 일상을 공개하기도 했다.

shyun@sportschosun.com