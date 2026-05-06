'레전드' 김태균, '스트롱맨 우승자'&'MZ 대표 배우'와 손잡았다

조진형(왼쪽) 강예빈. 사진제공=티케이오시비

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[스포츠조선 이종서 기자] "다양한 콘텐츠와 작품에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지원하겠다."

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'프로야구 레전드' 김태균이 이끄는 티케이오시비는 지난 4일 "신규 아티스트 조진형, 강예빈과 전속계약을 체결하고 활동 영역 확장에 나선다"라며 "각기 다른 영역에서 가능성을 입증해온 두 아티스트와 함께하게 됐다"며 "앞으로의 행보에 의미 있는 시너지를 기대하고 있다"고 밝혔다.

조진형은 피지컬 기반 콘텐츠와 방송을 통해 강한 인상을 남겼다.

넷플릭스 '피지컬 100' 출연과 tvN D '스트롱맨: 짐승들의 대결' 우승을 통해 대중에게 존재감을 각인시켰으며, 이후 드라마 '조각도시', '대한민국에서 건물주되는 법' 등에 출연하며 배우로서의 활동 영역을 넓혔다.

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신체 능력을 기반으로 한 퍼포먼스와 화면 장악력은 장르물에서 차별화된 경쟁력으로 평가받고 있다. 티케이오시비는 "다양한 콘텐츠 경험을 바탕으로 향후 행보에 대한 기대를 모으고 있다"고 밝혔다.

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강예빈은 연기를 기반으로 활동 영역을 확장해온 배우이자 크리에이터다. 유튜브 채널 '빈자리있어예'를 통해 다양한 상황극과 캐릭터 연기를 선보이며 약 17만 구독자와 소통하고 있다. 특히 뷰티풀너드 'MZ를 찾아서'에서 '방수아' 역으로 현실감 있는 연기를 선보이며 배우로서의 가능성을 입증했다.

티케이오시비는 "스포츠와 콘텐츠를 기반으로 한 아티스트 라인업을 더욱 강화하게 됐다. 조진형이 퍼포먼스 중심의 캐릭터 확장을 이끈다면, 강예빈은 공감형 콘텐츠를 바탕으로 한 대중 친화적 활동을 이어갈 전망"이라고 설명했다.

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현재 티케이오시비에는 김태균을 비롯해 전 배구선수 출신 시은미, 현 농구선수 김종규, 법영상분석 전문가 황민구 소장 등이 소속돼 있다.

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티케이오시비 관계자는 "두 아티스트는 각자의 영역에서 충분한 가능성과 개성을 보여준 인물"이라며 "기존 활동을 기반으로 보다 다양한 콘텐츠와 작품에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com