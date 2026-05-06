'지연과 이혼' 황재균, 결국 입 열었다..."올해 수입 0원" 충격 고백

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[스포츠조선 김수현기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 "올해 수입이 0원"이라고 고백해 화제를 모으고 있다.

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5일 유튜브 채널 '새고_F5'에는 '어린이날 선물처럼 찾아온 SM 황금막내 [덕밥집 2호점 EP.1 황재균]'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상에서 황재균은 반죽을 만들기 위해 밀가루를 붓던 중 실수로 바지에 쏟았고, 함께 있던 친구 최강창민에게 "바지 하나 사달라"며 투정을 부렸다.

이에 최강창민은 "야 너는 돈을 그렇게 벌었으면서 뭘 사달래!"라며 타박했지만, 황재균은 "너 돈 많지 않냐. 난 올해 수입 0원이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 자연스럽게 절친 토크를 이어갔다. 최강창민이 "너 주식 좀 하냐"고 장난스럽게 묻자, 황재균은 "조용히 해라. 요즘 (주식창) 안 본 지 오래됐다. 나 지금 기분 좋게 만두 만들었는데"라며 씁쓸한 반응을 보였다.

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이미 분위기가 예민해진 상황에서 황재균은 "왜 그러는 거냐"며 화제를 돌리려 했지만, 최강창민은 아랑곳하지 않고 "너 어디 넣었냐"며 계속해서 놀려댔다.

여기에 제작진까지 가세해 '제일 낮은 종목 퍼센트를 알려달라'고 요청했고, 황재균은 "마이너스 30몇%였다"고 솔직하게 털어놓았다.

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최강창민은 "종목을 얘기하는 건 회사에게 좀 그렇긴 해"라며 친구를 감쌌고, 황재균은 "종목이 또 나라 거다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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민감한 주제에 분위기가 가라앉자 최강창민은 "황재균이 국가를 얼마나 사랑하는지"라며 상황을 수습하려 했고, 황재균 역시 "그럼 맞다. 국가를 사랑하니까 내가 거기다 주식도 한 거다"라며 슬픈 눈망울로 고백해 웃픈 상황을 연출했다.

한편 황재균은 2022년 12월 티아라 출신 지연과 결혼했으나, 2024년 11월 이혼한 바 있다.

shyun@sportschosun.com