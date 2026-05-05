[롯데 관전평] 고승민 나승엽 환희에 가려진 '기본 실종' 수비 구멍. 1점 승부에 치명적

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 8회말 1사 1루 유준규의 희생번트 때 3루수 김세민이 포수와의 충돌을 피하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 8회말 무사 1루 유준규가 희생번트를 성공시키고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 1점 승부에 수비 실수는 치명적이다. 더군다나 공격력이 약한 팀이라면 베이스 하나 아웃카운트 하나가 소중하다. 롯데 자이언츠가 곳곳에서 수비 허점을 노출하며 승부처에서 무너졌다.

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롯데는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와 경기에서 접전 끝에 4대5로 졌다. 사소한 수비 실수가 번번이 결정적인 실점으로 이어졌다. 이날 복귀한 나승엽이 2타수 2안타 1타점, 고승민이 2타수 1안타 1타점 활약하며 위안거리를 주긴 했다. 롯데 타선이 확실히 무게감을 얻었다. 그러나 기본적인 곳에서 자꾸 빈틈이 발생하면 이날과 같은 시소게임에서 이기기 어렵다.

0-1로 끌려가던 롯데는 6회초 레이예스의 역전 적시타로 흐름을 뒤집었다.

하지만 6회말부터 이상한 수비가 속출했다.

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무사 1, 2루 위기에서 KT 김상수가 보내기번트를 시도했다. 투수 로드리게스가 타구를 잡더니 2루 승부를 시도했다. 타자 주자 올 세이프.

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이 장면에서 포수의 콜이 늦었다. 일반적인 경우라면 공을 집으러 올 때부터 포수가 어디로 던지라고 소리와 몸짓으로 신호를 보낸다. 이 장면에서는 3루 승부가 충분히 가능했다.

로드리게스는 1루도 3루도 아닌 2루에 공을 던졌다.

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계속된 무사 만루에서 유준규에게 중전 안타를 허용한 뒤 후속 플레이도 아쉽다.

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빗맞은 타구였다. 뜬공인지 안타인지 애매했다. KT 주자들의 판단이 늦었다. 공이 땅에 떨어지고 나서야 출발했다.

롯데는 홈은 어렵더라도 2루에 도전을 할 만했다. 포스 아웃 상황이었다. 2루에 던져보기만 했어도 아웃카운트 하나를 기대할 수 있었다. 롯데 중견수는 2루에 송구하려는 모션만 취하고 던지지 못했다.

다시 만루가 이어졌다. 또 빗맞은 타구가 내야를 빠져나가면서 롯데의 실점은 3점으로 불어났다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 6회말 무사 만루 로드리게스가 유준규에게 1타점 적시타를 허용하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 8회말 무사 1루 유준규의 희생번트 때 김상수가 3루가 빈 것을 보고 재치있게 추가 진루하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

롯데는 7회와 8회 1점씩 내면서 어렵사리 다시 동점을 만들었다.

그래놓고 8회말에 또 엉성한 수비로 위기를 자초했다.

무사 1루서 번트 타구 때 1루 주자를 3루까지 보냈다. 유준규의 보내기번트가 3루수 투수 포수 사이 절묘한 곳으로 굴렀다. 셋이 모두 타구를 쫓아갔다. 포수든 3루수든 한 명은 공 대신 3루로 갔어야 했다.

3루가 텅 비었다. 유격수는 2루 커버를 들어가야 했다.

1루에서 공을 받은 1루수가 황급히 마운드를 가로질러 3루로 뛰어가는 기현상이 벌어졌다.

롯데는 1사 3루에서 결승타를 맞고 졌다.

올해 롯데는 투수의 팀이다. 퓨처스리그 한 경기도 못 뛴 고승민 나승엽 김세민을 징계가 풀리자마자 1군 경기에 내보냈을 정도로 타선에 고민이 크다. 득점력이 약하면 1점이라도 덜 주는 플레이에 집중해야 한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com