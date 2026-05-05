'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사에 '올것 왔구나' 해, 수억원 수입 부럽다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 유튜브 채널 '충주시'가 구독자 80만 명을 회복하며 다시 한 번 화제를 모으고 있다.

Advertisement

5일 유튜브 채널 '충주시'에는 "80만 구독자 감사합니다ㅣ겸손걸의 낮은 자세 토크"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상에는 '충주맨'의 후임을 맡은 최지호 주무관이 등장해 시작부터 유쾌한 분위기를 이끌었다. 최지호는 제목의 '겸손걸'이라는 표현과는 상반되게 다리를 꼬고 편안하게 누운 자세로 인사를 건네며 웃음을 자아냈다.

최지호는 "엊그제 100만을 바라보고 있었는데 벌써 80만명"이라며 "기념으로 Q&A 진행하려고 하는데, '얘가 과연 김선태보다 잘하나' 궁금해서 들어오신 분들도 계실 것 같은데, 그런 분들은 나가달라"라고 너스레를 떨었다. 이어 "일개 9급 공무원이 160만 유튜버를 어떻게 따라가냐. 인정할 건 인정하는 것이 살아갈 방법 아니겠냐"라며 특유의 자조 섞인 유머로 분위기를 달궜다.

Advertisement

본격적인 Q&A가 이어지자 최지호는 재치 있는 답변으로 웃음을 더했다. '세 번째 80만 달성 소감'에 대해서는 "어찌저찌 80만이 되긴 했는데 지금 버티고 있는 느낌이다. 곧 네 번째 80만 명 달성이 되지 않을까"라고 말해 폭소를 유발했다.

Advertisement

이어 "김선태 채널에 게스트로 출연시키기 vs 김선태를 게스트로 출연시키기"라는 질문에는 "제가 김선태 채널에 나가서 얻는 게 뭐냐. 김선태를 채널에 게스트로 출연시키겠다"라며 단호하게 답해 웃음을 안겼다.

또한 "김선태 퇴사 소식에 어땠냐"는 질문에는 "올 것이 왔다는 기분이었다. 평소에도 수상했다. 인수인계도 너무 잘해주고, 제가 뭘 올리든 믿고 맡겨주시는 느낌이었다"라며 "맨날 100만 언제 되냐고 닦달하셨다. 드디어 재앙이 왔다 싶었다"라고 솔직하게 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

최지호는 홍보팀에 합류하게 된 계기에 대해서도 "김선태 팀장님에게 간택당했다. 근데 그 주인이 사라졌다"라고 말하며 허탈한 웃음을 지었다. 이어 퇴사한 김선태에 대해 부러운 점을 묻는 질문에는 "동거동락하면서 영상 찍고 편집도 같이 하지 않았냐. 지금 영상이 크게 달라보이지 않는데, 몇천만원에서 수억원 수입이지 않냐"며 "근데 워낙 어나더 레벨이라 딱히 부럽지는 않다. 팀장님만의 고충이 있을 테니 그냥 응원하는 마음 뿐"이라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 통해 '충주맨'으로 이름을 알렸다.

그의 활약 덕에 충주시 공식 유튜브 채널은 100만명 가까이 되는 구독자 수를 기록했고, 김선태는 이러한 공로를 인정받아 7년 만에 6급 주무관으로 초고속 승진했다. 또 그 후 1년 만에 뉴미디어팀 팀장을 맡았다.

하지만 그는 지난 3월 개인 채널을 개설해 크리에이터로 전향했다. 해당 채널은 개설 3일 만에 100만 구독자를 돌파했고, 현재 165만 구독자를 기록하며 빠르게 성장 중이다.