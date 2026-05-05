대전-인천 베스트11 공개, 디오고 VS 무고사 '선봉'[현장 라인업]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]디오고와 무고사가 화력 대결을 펼친다.

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대전하나시티즌과 인천 유나이티드는 5일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 12라운드를 펼친다. 대전은 승점 15점(4승3무4패)으로 5위, 인천은 승점 14점(4승2무5패)으로 8위에 자리했다.

대전은 개막 후 가장 좋은 흐름이다. 울산에 이어 광주까지 잡으며 연승에 성공했다. 무엇보다 막혔던 혈이 뚫렸다. 2경기에서 9골을 몰아쳤다. 반면 인천은 상승세가 꺾였다. 3경기 무패를 달리다 지난 라운드에 강원에 완패를 당했다. 상대에 강한 압박에 속수무책으로 당했다.

대전은 일부 로테이션을 택했다. 최전방에는 디오구, 좌우에는 정재희와 주앙 빅토르가 섰다. 중원은 김준범-이현식-김봉수가 포진했다. 포백은 박규현-안톤-조성권-강윤성이 꾸렸다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 유강현 주민규 서진수 이명재 김문환, 루빅손 등이 벤치에서 출발한다.

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인천도 변화를 줬다. 무고사와 박승호가 투톱으로 나섰다. 제르소와 정치인이 좌우에 포진했고, 중원은 서재민과 이명주가 자리했다. 포백은 이상기-후안 이비자-박경섭-김명순이 구성했다. 이태희가 골문을 지켰다. 페리어, 이동률 이청용 박호민 정원진 등이 출격을 대기한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com