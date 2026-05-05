"아들·딸·딸" 이만기, 세쌍둥이 할아버지 됐다...기쁨 속 "셋, 어떻게 키우나" 걱정

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[스포츠조선 정안지 기자] 씨름선수 출신 방송인 이만기가 세쌍둥이 할아버지가 됐다.

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5일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 이만기와 둘째 아들 이동훈이 게스트로 출연했다.

이날 이만기는 근황을 묻는 질문에 "드디어 나도 할아버지가 됐다"라며 행복한 미소를 지었다. 이어 그는 "그것도 한 명이 아니라 세쌍둥이"라고 밝혀 큰 축하를 받았다.

이만기는 "어제 첫째 아들이 출생신고를 했다. 첫째가 아들, 둘째와 셋째가 딸이다"라며 "경사 났다"라며 웃었다.

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하지만 기쁨도 잠시, 현실적인 고민도 이어졌다. 그는 "막상 세쌍둥이가 태어나니까 '이걸 어떻게 키우나' 싶더라. 요즘 한 명도 힘들지 않나"라면서 "첫째 아들이 키우려고 생각하니 어깨가 자꾸 내려간다"라면서 본격 세쌍둥이 육아를 앞두고 걱정 가득한 첫째 아들의 모습에 대해 이야기 했다.

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그러면서 이만기는 "'엄마가 한 명, 동생이 한 명, 며느리가 한 명 키워라'고 했다. 나는 밖에 나가서 일이 많다"라며 웃었다.

이만기는 "보통 손주가 태어나면 바보가 된다고 하지 않나. 아들들은 키워봤지만 손주는 또 다를 거 같다. 아들이 있고 며느리가 있으니까 가까이 가기도 그렇다"라면서 걱정하기도 했다. 이어 그는 "건강하게 태어났는데 세쌍둥이라서 한 달 정도는 병원에 있어야 한다. 6월 초 정도 알아볼 것 같다"라며 세쌍둥이와의 만남을 앞두고 설렘 가득한 표정을 지었다.

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이때 둘째 아들은 "아버지한테 '손주 빨리 보려면 미리 예방주사를 맞아야 한다'고 했더니, '난 됐다. 돌 지나고 볼 거다'고 하셨다"라면서 "다음날 전화를 했더니 주사를 맞으려고 보건소라고 하시더라"라며 손주 바보가 된 아버지의 모습을 전해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com