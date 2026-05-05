배성재, ♥김다영과 14살 차·장모와 11살 차...극존칭 오가는 장서 간 어색한 대화 ('동상이몽')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배성재가 14살 연하인 김다영과 결혼한 가운데 장모님과 나이 차가 11살 이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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5일 10시 30분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 14살 연상연하 배성재, 김다영 부부의 달콤살벌 신혼 일상이 최초 공개된다.

지난해 2월 결혼 발표로 세간을 떠들썩하게 했던 '스포츠 캐스터 일인자' 배성재가 14살 연하 아내와 함께 SBS '동상이몽2'에 합류한다. 베일에 싸여있던 그의 아내는 전 SBS 아나운서 김다영으로, 선후배 관계에서 연인으로 발전한 두 사람의 첫 만남부터 뜨거운 신혼 일상까지 SBS '동상이몽2'를 통해 최초 공개될 예정이라고 해 관심을 모은다.

특히 두 사람의 나이 차만큼이나 놀라운 양가 집안의 비밀이 공개됐다. 장모님은 배성재와 김다영의 나이 차인 14살보다 적은 11살 차인 반면, 며느리 김다영과 시어머니는 무려 50살의 나이 차를 보여 마치 '삼대 모임'을 연상케 한 것. 또한 스포츠 중계 일인자이자 베테랑 DJ인 배성재가 장모님 앞에선 유독 작아진 모습으로 대화를 잇지 못했다. 극존칭이 오가는 장서 간의 어색한 대화는 스튜디오를 폭소케 했다. 아직 불편한 장모님에게 배성재가 건넨 '간곡한 소원'은 방송에서 확인할 수 있다.

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한편, 최근 진행된 녹화에서는 배성재, 김다영 부부의 치열한 '이몽' 폭발 현장이 공개됐다. 14살 연하 아내 김다영의 유일한 소원은 다름 아닌 연상 남편 배성재의 체중 감량. "오랫동안 함께 행복하고 싶다"며 진심 어린 속마음을 내비친 그녀에게 배성재는 "가는데 순서 없다"는 철없는 농담으로 응수해 설전을 벌였다. 특히 완벽한 건강 식단을 챙겨주는 아내 몰래 야식과 폭식을 즐겼다는(?) 연이은 폭로전에 스튜디오는 경악을 금치 못했다는 후문이다.

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또한 앞서 공개된 예고 영상에서는 아내 김다영이 "밤마다 집에서 이상한 일이 벌어진다"며 심증만 가득한 의문의 상황을 고백해 모두의 궁금증을 자아낸 바 있다. 과연 '결혼 2년 차' 신혼집을 뒤흔든 위기의 실체는 무엇일지, 이는 방송을 통해 확인할 수 있다.

최초로 공개되는 배성재, 김다영 부부의 신혼 생활은 5일 화요일 밤 10시 30분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com