[오피셜]'제 2의 시라카와 되나' 1선발 대체자, 결국 일본에서 찾았다

히라모토 긴지로. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 부상으로 이탈한 미치 화이트를 대체할 단기 외국인 선수 영입을 공식 발표했다.

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SSG 구단은 5일 오전 일본인 좌완 투수 히라모토 긴지로(등록명 긴지로) 영입을 공식 발표했다.

SSG는 1선발 화이트가 최근 우측 어깨 회전근개 미세손상 소견으로 약 6주 이상의 회복이 필요할 것으로 예상된다. 이에 SSG는 선발진 공백을 최소화하기 위해 부상 대체 외국인 선수 영입을 추진했고, 최종적으로 일본 독립리그 투수를 선택했다.

일본 독립리그 군마 다이아몬드 페가수스 소속의 좌완 투수인 긴지로는 일본 후쿠오카현 출신의 좌완 투수로, 야구 명문 코료고등학교의 에이스로 활약했다. 이후 호세이 대학과 사회인 야구팀 니혼통운을 거쳐 2026년 군마 다이아몬드 페가수스에 입단했다.

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올 시즌 4경기에 선발로 나선 긴지로는 21⅓이닝 2승 1패, 평균자책점 4.64, 35탈삼진, WHIP 1.13을 기록하고 있다. 특히 9이닝당 탈삼진 14.77개를 기록할 만큼 뛰어난 구위와 삼진 생산 능력을 보여주고 있다.

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SSG는 긴지로의 강한 패스트볼에 주목했다. 최고 152㎞의 패스트볼을 바탕으로 공격적인 투구를 펼치는 스타일이며, 슬라이더와 체인지업 등의 우수한 변화구 구사 능력을 보유해 선발로서 운영능력을 갖췄다.

이에 SSG는 선수의 현재 컨디션과 리그 적응 가능성, 즉시 전력 여부 등을 종합적으로 검토한 끝에 영입을 결정했다.

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계약을 체결한 긴지로는 "SSG랜더스에서 새로운 도전을 하게 되어 매우 기쁘다. 내 장점인 공격적인 투구와 구위를 바탕으로 팀 승리에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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한편, 긴지로는 행정절차가 마무리되는 대로 정규시즌에 출전할 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com