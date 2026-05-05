"침뱉고 목졸림 당했다"...국동호 측, 2차 학폭 폭로에도 "선처 없다" 초강경 대응

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[스포츠조선 김수현기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥 시즌4' 출연자 국동호를 둘러싼 학교폭력 의혹이 온라인에서 확산되고 있는 가운데, 소속사 측이 이를 전면 부인하며 강경 대응 입장을 밝혔다.

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5일 국동호의 소속사 무드 측은 공식 입장을 통해 "당사는 이번 사안과 관련하여 다수의 제보를 접수하고 있다"고 밝히며 사안을 주시하고 있다고 전했다.

이어 소속사 측은 "상대방이 본인 주장이 사실이라고 확신한다면, 허락 없이 국동호의 어린 시절 사진을 온라인에 배포하며 수치심을 자극하거나 불특정 다수를 가해자로 몰아세우는 무책임한 여론 몰이 및 허위사실 유포를 중단하고, 정식 법적 절차를 통해 명명백백히 증명하라"고 강조했다.

또한 "당사는 법적 절차를 통해 시시비비를 가릴 것이며 어떠한 선처도 없이 단호하게 대응할 것"이라고 강경한 입장을 밝혔다.

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이번 논란은 지난 3일 현직 변호사 A씨가 온라인 커뮤니티를 통해 학창 시절 일진 무리에게 괴롭힘을 당했다고 주장하면서 시작됐다.

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A씨는 해당 무리 중 괴롭힘을 주도한 인물 B씨의 남자친구가 현재 '솔로지옥4' 출연자라고 주장했고, 그 과정에서 국동호의 실명을 직접 언급했다.

A씨는 국동호가 당시 B씨의 남자친구였으며 괴롭힘을 방관하거나 일부 가담했다고 주장했다. 그는 학창 시절 배드민턴 채로 머리를 맞거나 의자에 압정을 깔아두는 행위, 사물함에 강력본드를 바르는 등 극심한 괴롭힘이 있었다고도 폭로했다.

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이에 대해 국동호 측은 "특정 개인의 일방적인 주장으로 사실과 전혀 다르다"며 해당 의혹을 전면 부인했다. 또한 배드민턴 채 폭행, 압정 설치, 본드 사건 등에 가담하거나 방조한 사실이 없다고 강하게 반박했다.

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나아가 국동호는 문제로 지목된 여성 B씨와의 교제 사실 자체도 부인하며 "그런 인물이 존재하는지도 의문"이라고 주장했다. 그는 상대가 기억하지 못할 것을 전제로 이야기가 구성되고 있다며 유감을 표했고, 일부 의혹 제기가 로펌 홍보로 이어지고 있다는 점도 지적했다.

또한 소속사는 악성 댓글 및 허위 게시물에 대해 "어떠한 선처도 없을 것"이라며 IP 추적을 포함한 모든 법적 절차를 진행할 예정이라고 재차 강조했다.

이에 폭로자 A씨는 즉각 반박에 나섰다. 그는 "가해자가 피해자를 기억하지 못하는 건 당연하다"며 "피해자는 평생 고통을 안고 산다"고 주장했다. 또한 로펌 홍보 의혹에 대해서도 "공론화 이후 오히려 업무가 마비될 정도로 피해를 보고 있다"고 반박했다.

A씨는 이어 B씨의 존재를 부인한 국동호 측 주장에 대해 실제 인물 사진을 공개하며 "이 사람이 정말 기억이 안 나냐. 당신의 전 여자친구이자 당시 일진 무리의 중심이었다"고 재차 주장했다.

또한 그는 친구와 나눈 대화 캡처를 공개하며 목 졸림, 침을 뱉는 행위 등 추가 폭력 정황까지 언급하며 억울함을 호소했다.

한편 국동호는 지난해 1월 공개된 '솔로지옥 시즌4'를 통해 얼굴을 알렸으며, 현재는 회계사로 근무하는 동시에 인플루언서로도 활동 중이다.

shyun@sportschosun.com