롯데 정면돌파! 고승민 바로 선발. 김세민 나승엽, '징계 트리오' 전격 콜업 → 해제 즉시 복귀 [수원 현장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 나승엽(왼쪽)과 고승민이 훈련을 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 고승민이 훈련을 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 나승엽이 훈련을 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 '징계 3인방' 고승민 김세민 나승엽이 출전 정지 해제와 동시에 복귀했다.

Advertisement

롯데는 5일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와 경기를 앞두고 고승민 김세민 나승엽을 1군 등록했다. 전날 롯데는 김민성 한동희 한태양을 2군으로 내리면서 이들 트리오 콜업을 예고했다.

고승민은 바로 선발 출전한다.

롯데는 장두성(8)-윤동희(9)-레이예스(7)-전준우(DH)-노진혁(3)-고승민(4)-박승욱(5)-전민재(6)-손성빈(2)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수 로드리게스.

Advertisement

셋은 지난 2월 대만 스프링캠프 도중 현지 사행성 오락실을 방문했다. CCTV 영상이 온라인에 퍼지면서 논란이 확산됐다. 이들은 온라인 베팅 게임을 즐겼다. 반복 방문이 확인된 김동혁이 50경기, 초행이었던 고승민 김세민 나승엽이 30경기 출전 정지 징계를 받았다.

Advertisement

롯데의 정규시즌 두 경기가 우천 취소되면서 이들의 복귀 가능 날짜가 1일에서 5일로 밀렸다.

롯데는 핵심 야수 3인이 가세하면서 반등 동력을 얻기를 기대한다. 고승민은 주전 2루수, 나승엽은 주전 1루수다. 김세민은 전천후 내야 백업이다.

Advertisement

롯데는 시즌 초반 공격력이 약해서 고민이다. 막강한 마운드를 구축했지만 빈타에 허덕이며 아쉽게 놓친 경기가 많다.

Advertisement

마침 롯데는 최근 방망이가 뜨거워졌다. 4연승을 달렸다. 상승 분위기에 지원군까지 왔다. 롯데가 중위권을 향한 대역습을 시작할 수 있을까.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com