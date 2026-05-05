인어공주인 줄..블랙핑크→에스파, ‘멧 갈라’ 빛냈다! K팝 스타 총출동

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크와 에스파의 카리나, 닝닝 등 K팝 아티스트들이 세계 최대 패션 자선 행사 '멧 갈라(Met Gala)'에서 존재감을 드러냈다.

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4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서는 '멧 갈라' 공식 포토콜이 진행되며 글로벌 스타들이 한자리에 모였다.

'멧 갈라'는 1948년부터 이어져 온 패션계 대표 자선 행사로, 매년 5월 첫째 주 월요일 열리며 세계적 셀럽들이 총출동하는 이벤트로 꼽힌다. 올해 역시 가수 비욘세, 샘 스미스, 도자 캣 등 유명 인사들이 참석했다.

이날 블랙핑크 멤버들은 각기 다른 스타일로 레드카펫을 물들였다. 제니와 지수는 각각 하늘색과 핑크 컬러 드레스를 선택해 우아한 분위기를 연출했고, 로제와 리사는 블랙과 화이트의 강렬한 대비로 시선을 사로잡았다.

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또한 에스파의 카리나와 닝닝을 비롯해 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 참여한 이재, 극 중 진우 목소리를 맡은 배우 안효섭도 행사에 참석해 자리를 빛냈다.

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tokkig@sportschosun.com