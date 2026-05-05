'故 최준희 딸' 최준희, 흑백 웨딩사진서 '엄마 얼굴' 보였다...뭉클한 감동

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 팬들에게 진심 어린 감사 인사를 전하며 따뜻한 소식을 전했다.

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5일 최준희는 자신의 SNS를 통해 흑백 웨딩사진을 공개하며 근황을 알렸다.

그는 단아하면서도 청초한 분위기를 자아내며 시선을 끌었고, 특히 어머니인 故 최진실을 그대로 빼닮은 듯한 이목구비로 보는 이들에게 뭉클한 감동을 안겼다.

최근 SNS 팔로워 20만 명을 돌파한 그는 "어느덧 20만… (지금은 조금 더 넘었지만) 여기까지 올 수 있었던 건 진짜 다 여러분 덕이에요"라며 팬들에게 감사의 마음을 전했다.

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이어 "힘들었던 시기에도 다들 무조건적인 제 편이 되어주시고, 어쩌면 가족보다도 더 응원해주고 믿어줘서 저 진짜 많이 버틸 수 있었어요"라고 덧붙이며 진솔한 속내를 털어놨다.

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특히 그는 팬들에게 받은 사랑을 돌려주고자 직접 이벤트까지 준비해 눈길을 끌었다.

최준희는 "그래서 그냥 넘기고 싶지 않았어요. 저한테는 너무 큰 숫자라서 작게라도 어른이날(?) 기념 삼아 진심으로 돌려드리고 싶어서 준비한 이벤트에요!"라며 약 20만 원 상당의 고급 레스토랑 식사권을 선물로 내걸어 훈훈함을 더했다.

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팬들과의 소통을 중요하게 여기는 그의 진심 어린 행보는 많은 이들의 공감을 자아내고 있으며, 꾸준한 활동 속에서 점점 자신만의 길을 만들어가고 있다는 평가를 받고 있다.

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한편 최준희는 오는 5월, 11세 연상의 비연예인 남자친구와 결혼식을 올릴 예정이다. 두

사람은 약 5년간 교제를 이어오며 깊은 신뢰를 쌓아왔고, 예비 신랑은 최준희가 힘든 시기를 겪을 때 곁을 지켜준 든든한 존재로 알려져 더욱 의미를 더하고 있다.

결혼을 앞두고 팬들과의 소통과 감사 인사를 잊지 않는 최준희의 모습은 많은 이들에게 따뜻한 여운을 남기고 있다.

shyun@sportschosun.com