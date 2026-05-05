예정화, 9년 쉬고 더 완벽해진 '대문자 S라인'…♥마동석 내조 마치고 본업 복귀하나

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 마동석의 아내인 피트니스 모델 출신 예정화가 9년 공백 무색한 비주얼와 몸매로 시선을 단번에 집중시켰다.

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예정화는 5일 자신의 SNS에 하트(♥)이모티콘과 함께 영상을 공개했다.

영상 속 예정화는 화보 촬영 현장으로 보이는 공간에서 자연스럽게 자세를 취하며 여전한 존재감을 드러냈다. 특히 2017년 이후 약 9년 만에 근황을 전한 데 이어 연이어 영상을 공개하면서 본격적인 활동 재개에 나서는 것 아니냐며 관심이 쏠렸다.

눈길을 끈 건 변함없는 비주얼과 탄탄한 몸매였다. 예정화는 결혼 후 긴 공백기에도 불구하고 완벽한 비주얼과 균형 잡힌 비율을 유지한 모습은 감탄을 자아냈다.

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앞서 이른바 '청청 패션'을 완벽히 소화했던 예정화는 이번에는 하얀색 크롭톱에 데님을 매치해 잘록한 허리라인과 볼륨감을 뽐냈다. 여기에 운동화를 신고도 완벽한 비율을 자랑하는 것은 물론 긴 생머리와 밝은 미소를 더해 청순함과 섹시함을 동시에 드러내며 시선을 사로잡았다.

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한편, 예정화는 피트니스 모델 출신으로 과거 MBC '마이 리틀 텔레비전' 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 2016년에는 17세 연상의 배우 마동석과 공개 열애를 시작해 2021년 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다.

이후 2024년 늦은 결혼식을 올린 뒤 내조에 집중해 온 예정화는 지난 1월 마동석이 공동 기획 및 마스터로 참여한 tvN '아이 엠 복서' 결승전 현장에 참석하며 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러내 화제를 모았다. 이어 SNS 활동까지 재개하면서 향후 행보에 관심이 쏠렸다.

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anjee85@sportschosun.com