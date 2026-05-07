"특권 의식 가관" 톱여배우, 평창동 주택 공사 민원 논란...이웃 주민 폭로

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[스포츠조선 정유나 기자] 평창동에 단독주택을 짓고 있는 한 여배우를 둘러싸고 공사 민원 글이 SNS를 통해 확산되며 논란이 일고 있다.

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최근 평창동에서 단독주택 공사가 진행 중인 것으로 알려진 여배우의 이웃 주민이라고 밝힌 한 누리꾼은 SNS에 장문의 글을 올리며 공사로 인한 불편을 호소했다. 해당 글 작성자는 미국 거주 중 오랜만에 한국을 방문했다며, 부모가 거주 중인 평창동 인근 공사 현장을 직접 목격했다고 밝혔다.

누리꾼은 "미국 살다 오랜만에 한국 평창동 친정에 왔는데, 옆집 공사 현황을 보니 정말 가관도 아니네요. 배우 ㅇㅇㅇ씨가 이사 온다고 몇 달째 수리 중이라는데, 집 앞 골목은 공사 차량들이 점령해서 주민들은 차 한 대 지나가기도 버겁습니다. 공사 쓰레기에 먼지까지 가득한데 동네 청소조차 제대로 안 되어 있어요"라고 주장했다.

이어 "부모님은 이웃끼리 좋은 게 좋은 거라고 묵묵히 참고 계시는데, 옆에서 지켜보는 자식 입장에서는 기가 막힐 노릇입니다. 처음엔 4월 중순이면 끝난다고 하더니, 이제 와서 물어보니 다시 5월 중순, 혹은 언제 끝날지 모른다는 식으로 말을 바꾸네요"라고 밝혔다.

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또 "유명인이라며 이런 불편한 상황들을 대충 무마하려고 하는 모양인데, 주변 이웃의 희생을 당연하게 생각하는 그 특권 의식은 어디서 나오는 건가요? 멋진 집을 짓기 전에 이웃에 대한 최소한의 상식과 예의부터 갖춰야 하는 것 아닌가 싶습니다. 부모님이 조용히 계신다고 해서 그 고통까지 당연한 건 아닙니다"라고 강조했다.

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해당 글은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 빠르게 확산되며 관심을 모으고 있다.

이후 글쓴이는 기은세 측 관계자가 사과 DM을 보내고 직접 방문해 주차·쓰레기 문제 개선을 약속했다고 전했다. 그러면서 "앞으로는 이런 일로 서로 얼굴 붉히는 일 없이, 서로 배려하며 공사가 잘 마무리되었으면 합니다"라고 전했다.

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한편 해당 글에서 지목하는 것으로 추측되는 여배우는 최근 평창동에 단독주택을 짓고 있는 근황을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com