쥬얼리 '불화' 없었던 이유? “숙소 생활 안해서, 같이 살았으면 아작났다"(개과천선서인영)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 쥬얼리가 불화 없이 팀 활동을 이어갈 수 있었던 비결로 '숙소 생활을 하지 않았던 점'을 꼽았다.

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6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 (+박정아, 이지현)"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 쥬얼리 멤버 박정아, 이지현을 자신의 집으로 초대해 오랜만에 한자리에 모였고, 그간의 근황과 함께 쥬얼리 활동 시절의 추억을 나누며 회포를 풀었다.

대화는 자연스럽게 과거 활동 당시 이야기로 이어졌다. 박정아는 "멤버들 넷 성격이 다 달랐다"며 "각자 개성도 뚜렷하고 매력도 있었지만, 일본 활동 당시 숙소 생활을 하면서 '이대로는 우리가 아작나겠구나'라는 생각을 했다"고 당시를 떠올렸다.

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이를 듣던 서인영도 고개를 끄덕이며 "그게 단순히 싸우고 안 맞는 문제가 아니라, 진짜로 너 죽고 나 죽자 이런 분위기가 아니었다. 그냥 각자 완전히 다른 세상에 있는 느낌이었다"고 설명해 당시 팀의 분위기를 전했다.

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박정아는 이어 보다 구체적인 결정 과정을 공개했다. 그는 "결국 대표님께 '우리는 그냥 숙소 생활을 하지 않겠다'고 정식으로 말씀드렸다"며 "그 이후에는 숙소에서 지내지 않고 각자 집에서 생활하다가 지하철이나 택시를 타고 미용실로 모여 스케줄을 소화하는 방식으로 활동했다"고 밝혔다. 당시 아이돌 그룹의 전형적인 시스템과는 다른 파격적인 운영 방식이었다는 점에서 눈길을 끌었다.

서인영 역시 당시를 떠올리며 웃음을 보였다. 그는 "맞다. 그때는 혼자 화장했다"며 "그때는 매니저도 제대로 없었다. 그래서 나는 아예 사장님께 '숙소 생활을 시키면 쥬얼리에서 나가겠다'고까지 말했다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com