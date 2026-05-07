'최태원 회장♥' 김희영, 15세 딸 직접 공개...맨발로 뉴욕 도심 누볐다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 최태원 SK그룹 회장의 동거인 김희영 티앤씨재단 이사가 최 회장과의 사이에서 낳은 딸과 함께한 일상을 공개하며 이목을 끌었다. 특히 딸의 얼굴을 직접 업로드하며 주목을 받았다.

Advertisement

김 이사는 6일 자신의 SNS에 "Back to the city. 하이힐을 신고 등을 곧게 펴야하는 화려한 책임감보다 아직은 맨발과 크록스가 더 편한 열다섯살"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김 이사의 딸이 블랙 드레스를 입은 채 침대 위에 앉아 귀걸이를 착용하는 모습이 먼저 담겼다. 이어 차량 안에서는 두 모녀가 나란히 앉아 카메라를 바라보며 셀카를 찍는 장면이 포착돼 자연스러운 케미를 드러냈다.

또 다른 사진에서는 붉은 객석이 펼쳐진 대형 공연장 내부로 들어서는 딸의 모습이 눈길을 끌었고 테이블 위에는 와인잔과 'The Metropolitan Opera' 문구가 적힌 프로그램과 두 사람의 명패, 초콜릿 박스 등이 놓여 있어 고급스러운 행사 참석 분위기를 짐작하게 했다.

Advertisement

이어 뉴욕 도심의 밤거리에서는 반짝이는 아이보리 드레스를 입은 김 이사의 딸이 하이힐을 손에 든 채 걸어가는 모습이 담겼다. 마지막으로 넓은 광장을 가로지르며 혼자 걸어가는 뒷모습까지 공개되며 여유로운 분위기를 더했다.

Advertisement

김희영 이사는 현재 티앤씨재단 이사로 활동하며 사회공헌 및 문화 관련 활동을 이어가고 있다. 그는 최태원 회장과의 관계로 꾸준히 주목을 받아왔고 두 사람 사이에는 딸이 있는 것으로 알려져 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com