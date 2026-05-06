'충주맨 후임' 최지호, '대박' 김선태에 돌직구 "혼자 잘 먹고 잘 사니 좋나"

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[스포츠조선 이게은기자] '충주맨 후임' 최지호 주무관이 김선태를 향해 돌직구 입담을 날렸다.

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6일 '노빠꾸탁재훈' 채널에는 최 주무관 편 예고 영상이 공개됐다.

탁재훈이 최 주무관에게 "김선태 씨에게 한마디 해달라"라고 하자, 최 주무관은 "혼자만 잘 먹고 잘 사니까 좋으세요?"라고 답해 웃음을 안겼다. 해맑은 표정 속 거침없는 발언이 유쾌한 분위기를 자아냈다.

한편 최 주무관은 전임자 김선태가 퇴사한 후, 충주시 유튜브 채널을 운영 중이다. 100만 명에 달하는 구독자를 이끌었던 김선태는 이후 개인 유튜브 활동을 시작, 구독자수 166만 명을 달성하고 엄청난 광고 수익을 내는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

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최근 최 주무관은 '충주시' 유튜브를 통해 김선태를 언급한 바 있다. 그는 김선태에게 부러운 점이 있냐는 질문에 "동고동락하면서 영상 찍고 편집도 같이 하지 않았나. 지금 영상이 크게 달라보이지 않는데, 몇천만 원에서 수억원 수입이지 않나. 워낙 어나더 레벨이라 딱히 부럽지는 않다. 팀장님만의 고충이 있을 테니 그냥 응원하는 마음뿐"이라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com