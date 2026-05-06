강민경, 상해 고독 여행 조작 의혹에 '분노'의 해명 "거짓말할 이유 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 '고독한 상해 여행' 브이로그를 둘러싼 오해에 직접 입을 열었다.

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강민경은 최근 자신의 유튜브 채널 '걍밍경'을 통해 '36년만에 고독한 상해 여행'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 강민경이 홀로 중국 상해를 여행하며 식당과 거리, 숙소 등을 자유롭게 돌아다니는 모습이 담겼다.

하지만 영상 공개 이후 일부 시청자들 사이에서는 특정 장면을 두고 "누가 촬영해준 것 아니냐", "스태프가 동행한 것 아니냐"는 의혹을 제기했다. 식당 바깥 구도에서 혼자 식사하는 강민경의 모습이 담기자, 제3자가 촬영한 것처럼 보였기 때문이다.

이에 강민경은 6일 해당 영상 댓글을 통해 직접 해명에 나섰다. 그는 "브이로그만큼은 혼자 담아보겠다고 고군분투한 지도 어느덧 햇수로 9년째"라며 "10년 가까이 꾸준히 해왔으니 이제는 조금 알아주시지 않으려나 했는데 하하 아직 갈 길이 먼가 보다"라고 털어놨다.

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이어 문제의 장면에 대해 "보시는 분들도 저와 비슷한 감정을 느끼셨으면 하는 마음으로 식당 밖에 미니 삼각대를 잠시 설치해 두고 촬영한 컷"이라고 설명했다. 또 "상해는 유럽처럼 소매치기 위험이 크지 않아서 가능했던 앵글이기도 하다"고 덧붙였다.

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강민경은 "이렇게 길게 설명을 남기는 이유는 고독 여행이라고 해놓고 스태프를 동행한 것 아니냐는 말씀을 주시는 분들이 계셔서"라며 "혼자 간 여행이 아니었다면 굳이 그렇게까지 말할 이유는 없었을 것"이라고 강조했다.

한편 강민경은 유튜브 채널 '걍밍경'을 운영하며 팬들과 소통 중이며, 패션 브랜드를 운영 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com