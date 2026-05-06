전지현, 나PD 유튜브 출격...긴 다리 때문에 굴욕 "소금쟁이 같기도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전지현이 나영석 PD의 유튜브 채널에 등장했다.

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6일 유튜브 '채널 십오야'에는 '(금욜예고) 찾았다! 내 좀비 원석 전지현'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 영화 '군체'의 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 출연했다.

이날 연 감독은 "사실 '부산행'할 때 좀비영화를 거의 처음 하는 거라서 무술팀 분들이 초반에는 조금 수치심을 가졌다"고 말했다. 그러면서 "무술팀은 사실 그동안 멋있는 액션 연기 중심으로 했는데 갑자기 좀비를 하라고 하니까 조금 수치심을 가졌다"고 떠올렸다.

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이어 "이제는 더이상 좀비에 대한 수치심은 없고 누가누가 더 잘하나를 한다"며 "심지어 전지현 배우님도 도전정신을 보였다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이에 전지현은 "감독님이 워낙 좀비 영화를 잘 찍으시니까 내가 옆에서 살짝 (좀비 연기를) 해봤다"며 "그런데 감독님께서 분명히 날 안 보고 모니터로 뭔가를 보고 있었는데 옆으로 날 보더니 마치 원석을 발견한 것처럼 했다"면서 당시를 떠올리며 웃음을 지었다.

연 감독은 "(전지현이) 다리가 또 되게 길지 않냐. 그 긴다리가 꺾이는데 약간 뭔가 소금쟁이 같기도 했다"며 전지현에게 뜻밖의 굴욕을 안겨 폭소케 했다. 그러자 전지현은 "감독님 눈이 반짝했다"며 웃었다.

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영화 '군체' 팀이 출연하는 '나영석의 와글와글 with. 군체'는 오는 5월 8일 저녁 6시에 공개된다.

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한편 영화 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 작품이다. 기존 좀비 영화 속 좀비와는 달리 단순히 물어뜯는 본능에 그치지 않고 서로 정보를 교류하며 진화를 거듭하는 존재로 전에 없던 공포를 예고했다. 또한, 좀비 마스터 연상호 감독의 신작이자 배우 전지현부터 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수까지 내로라하는 배우들이 열연을 예고해 화제를 불러일으켰다.

제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청되었으며 5월 21일 국내 개봉 예정이다.