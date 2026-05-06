기안84 작품, 또 당근 마켓에 올라왔다...판매가 무려 '1억 5천만원'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84의 작품이 중고 거래 플랫폼에 1억 5000만 원에 올라왔다.

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최근 중고 거래 플랫폼 당근마켓에는 기안84의 작품 '별이 빛나는 청담' 판매 글이 등록됐다. 판매 지역은 서초구로 설정됐으며, 판매가는 무려 1억 5000만 원으로 제시돼 관심을 끌었다.

'별이 빛나는 청담'은 2022년 3월 25일부터 4월 5일까지 열린 기안84의 첫 개인전 '풀소유'에서 전시됐던 작품이다. 당시 기안84는 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 작품에 대해 직접 설명한 바 있다.

기안84는 첫 개인전의 핵심 주제로 '욕망'을 꼽았다. 그는 "내가 제일 갖고 싶은 것과 사람들도 제일 갖고 싶은 게 무엇일까 생각했다. 이런 걸 이야기하면 내가 탐욕스럽고 얄팍해 보이는데 우리나라 사람들이 울고 웃고 평생 대출까지 갚아가면서 하는 게 내가 보기에는 부동산이라고 생각했다. 그래서 부동산이라는 작품을 메인으로 만들었다"고 밝혔다.

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부동산을 주제로 처음 그린 작품이 '별이 빛나는 청담'이었다는 기안84는 "한강 러닝을 뛰다 보면 청담 자이가 나오는데 내가 보기에는 멋있다. 보물 같다. 사회책에서 보던 보물이 아니고 내가 느끼기에 요즘 사람들은 한강 변 아파트를 보물로 생각하지 않나 싶다"며 "반고흐의 '별이 빛나는 밤에'를 되게 좋아해서 패러디하면 어떨까 해서 만들어 봤다"고 전했다.

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또한 그는 '별이 빛나는 압구정', '별이 빛나는 성수', '별이 빛나는 잠실' 등 같은 주제의 연작을 선보이기도 했다.

한편 기안84의 그림은 2024년에도 당근마켓에 올라온 바 있다. 당시 강남 지역에서 등록된 작품은 '인생 조정시간 4'였으며, 처음에는 3,000만 원에 올라왔으나 이후 2,100만 원까지 가격이 조정된 바 있다.