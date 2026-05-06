"블랙핑크 지수, 의상 훔쳐갔다" 해외 디자이너 폭로..'6개월째 미반납' 주장

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[스포츠조선 정유나 기자] 한 해외 디자이너가 블랙핑크 멤버 지수 측으로부터 의상을 돌려 받지 못했다고 주장했다.

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벨기에 앤트워프 기반의 신진 패션 브랜드 JUDASSIME 디자이너 벤자민 포르트만스는 최근 자신의 소셜미디어에 "블랙핑크 지수가 내 물건을 훔쳐갔다"고 주장하는 게시물을 올렸다.

벤자민 포르트만스는 "6개월 전에 지수와 한국에 있는 그녀의 팀에게 앨범 커버 작업을 위해 많은 물건을 보냈다. 그런데 그때부터 계속 일정이 미뤄졌다. 무슨 상황인지도 제대로 모르는 것 같았다"며 "나는 '일정은 미뤄도 괜찮다.하지만 물건이 언제 돌아오는지 알려달라'고 했다. 그런데 오늘까지도 아무도 답장을 하지 않고 있다"고 주장했다.

이어 "해당 물품에는 지난 컬렉션에서 중요한 의미를 지닌 작품 3점이 포함돼 있으며 가격도 상당하다"며 "계약서와 송장을 전달하고 법적 대응을 시도했지만 답변이 없는 상태다. 그 팀 관계자 중 누군가가 정신 좀 차리고 내 물건을 돌려보내 줬으면 좋겠다. 촬영 여부와 관계없이 물건을 돌려받고 싶다. 솔직히 지수가 그걸 자기 앨범 커버 촬영에 쓰든 말든 이제 신경도 안 쓰인다"고 불쾌감을 드러냈다.

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벤자민 포르트만스는 이후 '지수 관련 오해에 대한 추가 설명'이라는 글과 함께 추가 영상을 공개했다. 그는 "지수 상황에 대해 모든 것을 명확히 하고 싶다. 나는 실제로 지수를 공격한 적이 없다. 팀 누구에게서든 답변을 받기 위해 지수의 이름을 사용한 것이다"라며 "나는 내 물건을 돌려받고 싶었을 뿐"이라며 온라인상 비난과 댓글을 멈춰달라고 요청했다.

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이후 벤자민은 6일(한국시간) "다행히 미국 측에서 연락이 왔다. 이번 문제를 해결하기 위해 직원 하나를 한국에 보낼 예정이라고 하더라. 다만 무엇 때문에 일정이 연기됐는지는 듣지 못했다. 이번 프로젝트에 동원된 디자이너가 10명에 달하는데, 이제야 모든 디자이너가 본인의 작품을 돌려받을 수 있게 됐다"고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com