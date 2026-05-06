'충주맨' 김선태, 고3에 치킨 1천마리 쐈는데.."순살 없냐고 DM 와, 당황했다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 김선태가 선행 이벤트 이후 겪은 예상 밖 반응을 털어놓으며 솔직한 심경을 전했다.

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5일 유튜브 채널 '침착맨'에는 "오피스 빌런 삼총사"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 침착맨, 김선태, 빠니보틀이 출연해 직장 내 '빌런' 유형부터 현실적인 에피소드까지 다양한 이야기를 나누며 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 김선태는 최근 자신의 채널을 통해 진행한 '고3 수험생 치킨 응원 이벤트'를 언급했다. 그는 "관내 고3 학생들한테 치킨을 돌렸다"며 훈훈한 취지를 전하면서도, 기대와는 다른 반응에 당황했던 순간을 떠올렸다.

김선태는 "그때 저희가 뼈닭이었는데 '순살 없냐'고 DM이 온 거다. 정말 당황했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 침착맨은 "악한 이유는 아닐 거다. '이왕이면 순살 되냐?' 이런 느낌일 것"이라며 상황을 이해하려 했지만, 이내 "사실 디테일하게 다 맞춰줄 수는 없다"고 덧붙였다.

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김선태 역시 "그걸 어떻게 다 맞추냐"라며 난감했던 당시를 떠올렸다. 이어 또 다른 일화도 공개했다. "고3 학생들에게 드린 건데 고2 학생이 '왜 고3만 주냐, 고2는 안 주냐'라고 화를 내더라"며 "한 번 해보니 먹먹하더라"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

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이를 들은 침착맨은 "원래 좋은 이야기보다 그런 이야기 하나가 더 기억에 남는다"고 공감했고, 빠니보틀은 "그래서 요즘 초등학교 운동회도 순위를 없애지 않냐. 한두 명의 반응 때문에 나머지가 피해를 보는 것 같다"고 덧붙이며 씁쓸한 현실을 짚었다.

앞서 김선태는 한 치킨 브랜드와의 콘텐츠 협업을 통해 브랜드 회장 측이 지원한 치킨 1000마리를 충주 지역 학생들에게 전달하며 선행을 실천한 바 있다. 그러나 선의로 시작된 이벤트가 예상치 못한 반응과 마주하며 또 다른 고민을 남겼다는 점에서 공감을 자아냈다.