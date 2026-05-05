이봉원, 짬뽕집 대박났다더니 백화점까지 입점 "승승장구 하고 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이봉원의 짬뽕집 2호점이 공개됐다.

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5일 유튜브 채널 '나는 박미선'에서는 '오랜만입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난해 가을, 박미선은 "오늘 아이들과 함께 아주 반가운 사람을 만나러 가고 있다. 기차 타고 갈 건데 저의 여행에 함께 하시라"라며 어디론가 향했다. 일산 집에서 서울역까지 GTX를 타고 간 박미선은 "처음으로 기차를 타고 반가운 사람을 만나러 간다. 아프고 나서 처음으로 기차 여행을 한다. 가서 아주 반가운 사람도 보고 맛난 것도 먹고 의미 있는 자리도 갈 것"이라 밝혔다.

박미선이 향한 곳은 대전의 한 백화점. 백화점에는 남편 이봉원의 짬뽕집이 있었다. 한참을 헤맨 끝에 일하는 이봉원을 만난 박미선. 박미선은 "대전에 오시면 명물인 성심당이 지하에 있고 9층에 오시면 이분이 계신다"고 가게를 홍보했다. 박미선은 "축하 드린다. 이게 2호점이냐"고 인사했지만 이봉원은 "1년 됐는데 무슨 축하냐"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이봉원과 다양한 메뉴들을 먹으며 식당 홍보에 적극적인 모습을 보인 박미선. "인사 한번 하시라"라는 박미선의 제안에 이봉원은 "대전점 1년 됐는데 난리나고 있다. 승승장구 하고 있다"고 자랑했다. 이에 박미선이 웃음을 터뜨리자 이봉원은 "웃으면 들키잖아"라고 너스레를 떨었다. 그러자 박미선은 "여러분 제발 많이 와주세요"라며 적극 홍보를 도왔다.

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wjlee@sportschosun.com