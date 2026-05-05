강재준♥이은형, 子 위해 평수 작은 1층집으로 이사…결국 눈물 "마음껏 뛰어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 강재준 이은형 부부가 망원동 집을 떠나 새로운 보금자리를 찾았다.

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5일 강재준 이은형 부부의 유튜브 채널 '기유TV'에서는 '현조네 이사가요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강재준 이은형 부부는 망원동 집 이사를 준비 중이었다. 이사를 하루 앞두고 이은형은 결국 눈물을 보였다. 이은형은 "이 방에서 현조랑 자기도 하고 임신했을 때도 지낸 방인데 마지막이라니까 이상하다. 이사 가는 건 사실 아무렇지도 않은데 이곳에 현조가 생기고 현조가 쭉 살아왔던 곳이라서 마음이 조금 (그렇다.) 한 달 동안 집 치울 생각에 막막해서 더 눈물이 나는 거 같다"고 눈물을 훔쳤다.

이은형은 "대형 폐기물을 버리고 돌아오는데 옆집 분들을 만났다. 이웃이어서 감사했다고 하시는데 저도 모르게 눈물이 막 흘러서 주체가 안 됐다. 현조가 이제 말귀를 좀 알아듣고 이럴 때 다시 돌아오면 (그분들이) 계셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

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이삿날 아침, 강재준은 "1층으로 이사 간다. 현조 마음껏 뛰어 놀라고 이사 간다"고 4년 만에 망원동을 떠나 이사를 가는 이유를 밝혔다.

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짐을 빼고 마지막으로 텅 빈 집을 둘러보던 두 사람은 또 한번 울컥했다. 강재준은 "우리 힘으로 처음 매매로 산 집이었다. 그래서 구축 아파트지만 위치도 너무 좋고 현조 낳기 전에 그때부터 열심히 살고 일이 잘 풀리고를 떠나서 현조가 생겼잖아. 최고의 선물을 얻은 집이라 이 집은 사실은 팔고 싶지 않다"고 밝혔다. 이에 이은형은 "누가 갑자기 천억에 산다 하면?"이라고 물었고 강재준은 "천억이 아니라 50억만 줘도"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

울컥한 이은형에 강재준은 "다시 들어올 거야"라고 이은형을 달랬다. 이사 후 지친 모습으로 카메라를 켠 이은형은 "집에서 잘 수가 없는 상태라서 제가 재준 오빠랑 호텔에 보냈다. 평수가 작은 데로 이사를 오니까 짐이 터질 거 같다. 짐을 하나도 정리 못했다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com