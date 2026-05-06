박지성-손흥민 다음 없다 "한국의 EPL 시대는 끝났는가?"...아시아 전문가 전격 분석...마지막 희망은 이강인-김민재

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[스포츠조선 김대식 기자]한국인 프리미어리거 실종은 해외에서도 관심을 가지는 주제다.

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영국 아시아 축구 전문가인 존 듀어든은 5일(한국시각) 개인 홈페이지를 통해서 '한국의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시대는 끝났는가?'라는 제목의 기사를 전했다.

듀어든은 '2005년 박지성이 맨체스터 유나이티드에 입단한 이래로, 한국은 EPL에 선수를 배출해 왔습니다. 하지만 이제 그 명맥이 끊길 위기에 처했다. 울버햄튼 원더러스의 강등은 이미 기정사실이며, 이는 황희찬이 팀을 따라 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)으로 내려가거나 다른 팀으로 이적해야 함을 의미한다. 그 행선지가 잉글랜드 최상위 리그의 다른 팀이 될 가능성은 희박해 보인다'며 한국인 프리미어리거 계보가 끊길 수 있다고 경고했다.

EPL 구단과 계약한 한국인 선수가 없는 건 아니다. 다 어린 유망주라서 아직 EPL에서 경쟁력이 있을 정도의 실력을 갖추지 못했다. 듀어든 역시 '구단 명단에 이름을 올린 젊은 '태극전사'들이 있긴 하지만, 아직까지 이들이 1군에서 활약할 것이라는 징후는 많지 않다. 뉴캐슬 유나이티드는 지난 여름 박승수를 영입했으나 이 윙어는 줄곧 21세 이하(U-21) 팀에 머물러 있다. 양민혁은 토트넘 소속이지만 시즌 하반기를 코번트리 시티에서 경기에 나서지 못한 채 보냈다. 김지수는 지난 시즌 브렌트퍼드에서 세 경기에 출전했지만, 이번 시즌에는 분데스리가 2부의 카이저슬라우테른으로 임대를 떠난 상태'라고 했다.

사진=코번트리

이어 '현재로서는 K리그에서 EPL 클럽 1군 스쿼드로 직행할 만한 젊은 유망주도 마땅치 않아 보인다. 따라서 EPL에 새로운 스타가 등장한다면, 그는 아마 이미 유럽에서 뛰고 있는 선수일 가능성이 높다'며 EPL에 진출할 만한 K리그 선수도 보이지 않는다는 냉혹한 분석을 전했다. 틀린 말이 아니다. 최근 EPL 구단들은 K리그에서 1군급 자원을 영입하지 않는다. 박승수, 윤도영, 양민혁 모두 미래를 위해 영입한 선수들이다.

현 상황에서 한국인 프리미어리거 계보가 이어지기 위해서는 현실적인 방법은 하나뿐이다. 유럽 무대에 있는 선수들이 EPL로 향하는 것이다. 듀어든 역시 '당장 떠오르는 선수는 두 명이며, 월드컵뿐만 아니라 이들 개인에게도 이번 여름은 매우 중요히다'며 이강인과 김민재를 언급했다. 그는 '이강인과 김민재는 각각 파리 생제르맹(PSG)과 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있지만, 5대4로 끝난 저 유명한 유럽챔피언스리그(UCL) 1차전에서는 그라운드를 밟지 못했다'고 했다.

이어 '이강인은 이번 시즌 PSG가 치른 리그 31경기 중 17경기에 선발 출전했다. 오른쪽 측면에서도 활약하는 이 공격형 미드필더는 중요한 '스쿼드 플레이어'이지만, 말 그대로 교체 자원에 가깝다. 루이스 엔리케 PSG 감독이 큰 경기를 위해 최정예 11명을 선발할 때 이강인은 자주 벤치에 남겨지곤 한다. 세계 최고의 팀에서 주전으로 낙점받지 못하는 것이 부끄러운 일은 아니지만, 마요르카에서 파리로 건너온 이 25세의 재능이 다른 곳에서 핵심적인 역할을 맡게 된다면 기쁜 일이 될 것이다. 수년 동안 잉글랜드 클럽들과 연결되어 왔고, 특히 아틀레티코 마드리드가 계약 기간이 2년 남은 이 스타에게 각별한 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다'고 언급했다.

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또한 '바이에른의 김민재 상황도 비슷합니다. 이 센터백은 2023년 나폴리에서 세리에A 우승을 차지하며 리그 최우수 수비수로 선정되는, 아시아 선수로서 경이로운 업적을 세웠다. 이후 바이에른으로 이적해 벌써 두 개의 리그 우승컵을 거머쥐었지만, 이번 시즌에는 독일 국가대표 요나탄 타에게 선발 자리를 내주었습니다. EPL를 사랑하는 한국 팬들은 이들 중 한 명이나 혹은 또 다른 동료 선수가 이번 여름 잉글랜드 무대로 진출하기를 간절히 바라고 있다'고 덧붙였다.