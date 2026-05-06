'유방암 투병' 박미선, 항암 후유증 고백 "코털·속눈썹까지 빠져..몸에 털 다 빠져서 추워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병 당시 느꼈던 두려움과 깨달음을 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '히즈데이즈'에는 '얘기 듣고 싶은 날 100회 특집4! 박미선 스페셜 (토크콘서트)'라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 박미선은 처음 유방암 진단을 받았을 당시를 떠올리며 "암이라는 이야기를 듣고 '내가 뭘 잘못했지? 나는 뭘 잘못했길래 이렇게 벌받고 있을까'라고 생각했다. 너무 갑자기 건강하던 사람이 그러니까 막막했다"고 털어놨다.

하지만 치료를 위해 쉬는 시간을 갖게 되면서 많은 것을 깨닫게 됐다고. 박미선은 "사실 거의 40년 가까이 방송했지만 '첫애 낳고 한 달, 둘째 낳고 한 달 쉬어보고는 쉬어본 적이 없어요'라는 이야기를 마치 자랑처럼 방송에서 이야기했는데 정말 쥐어짜면서 살았던 거다"라고 말했다.

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이어 "들에 핀 꽃, 석양을 보면서 너무 아름다워서 눈물이 났다. 새들이 지저귀고, 철마다 꽃이 피는 아름다운 세상을 나에게 주셨다는 마음이 들게끔 그 시간을 주신 하나님께 감사했다"며 투병 중 느낀 감정을 전했다.

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박미선은 항암 치료 당시 겪었던 고통도 솔직하게 고백했다. 그는 "겨울에 항암을 했는데 여성암은 머리뿐만 아니라 몸에 있는 털이란 털이 다 빠져서 굉장히 추웠다. 그래도 추울 때 항암 해서 모자를 뒤집어쓸 수 있으니까 다행이었다. 그런 것도 감사했다"고 밝혔다. 또 "방사선 치료할 때는 7~8월이었는데 굉장히 더웠다. 방사선실은 들어가면 굉장히 추운데 그게 감사했다. 이 더운 날 시원한 곳에서 치료받는 게 너무 시원하고 너무 추워서 덜덜 떠는 것도 감사하다는 생각이 들었다"고 전했다.

심지어 몸에 있는 털이 모두 빠지면서 코털과 속눈썹까지 빠졌다는 박미선은 "콧물이 너무 많이 나고 눈에 이물질이 너무 많이 들어가서 힘들었다. 각막에도 염증이 생겨서 안과를 다니는 상황이 되기도 했다"며 "이제는 코털도 정상적으로 잘 자라서 그런 것 하나하나가 모두 감사했다"고 말했다.

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또한 박미선은 자신의 유방암 소식이 알려진 뒤 지인뿐만 아니라 일반 시민들, 심지어 스님까지도 기도해 줬다는 사실에 감사한 마음과 큰 위로를 받았다고 털어놨다. 그러면서 "아프고 나서 남편하고도 굉장히 사이가 좋아졌다"며 "아프고 나서 이 사람하고 끝나거나 좋아지겠다는 생각이 들었는데 오히려 그전보다 사이가 더 좋아졌고, 표현하기 시작했다"고 밝혔다.

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한편 박미선은 투병 생활을 마치고 약 1년 6개월 만에 방송에 복귀한다. 유방암 투병으로 활동을 잠시 중단했던 그는 이봉원과 함께 6월 첫 방송되는 MBN 가족 관찰 새 예능프로그램 '남의 집 귀한 가족'에 출연한다.