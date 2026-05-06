국동호 학폭 논란 새 국면…가해 지목 여성 A씨 "사진·신상 공개 수치스럽다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 국동호와 함께 학교폭력 가해자로 지목된 일반인 A씨가 직접 입장을 밝히며 억울함을 호소했다.

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A씨는 지난 5일 자신의 SNS를 통해 "하루아침에 제가 학폭 가해자가 되어 있는데 무슨 일인지 이해할 수가 없다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 자신을 폭로한 변호사 B씨를 향해 "저를 아시느냐"고 반문하며 "국동호 씨와 왜 엮여 있는지도 모르겠다. 연락을 하고 지내던 사이도 아니고 교제를 한 적도 없다"고 주장했다.

온라인상에서 제기된 국동호와의 열애설 및 학폭 공모 의혹을 전면 부인한 것이다.

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이어 A씨는 무분별한 신상 공개와 악성 댓글로 인해 정신적 피해를 겪고 있다고 토로했다.

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그는 "가족과 지인들까지 욕설과 비난을 받고 있다"며 "정확한 이름조차 모르는 상태에서 사진과 신상을 공개한 건 너무 수치스럽다"고 분노했다.

특히 그는 "변호사라는 직업적 권위를 이용해 확인되지 않은 내용을 유포하는 건 권력에 의한 폭력"이라고 주장하며 강하게 반발했다.

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앞서 변호사 B씨는 지난 3일 개인 계정을 통해 학창 시절 국동호와 그의 무리에게 괴롭힘을 당했다고 주장했다.

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B씨는 국동호가 '고백 공격'으로 수치심을 줬으며, 당시 국동호의 여자친구였던 A씨가 배드민턴 채로 머리를 치거나 의자에 압정을 놓는 등 가혹행위를 했다고 폭로했다.

하지만 국동호 측 역시 모든 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고했다.

국동호 소속사 무드는 "확인 결과 해당 인물들은 이번 사건과 전혀 관련 없는 인물"이라며 "무고한 사람을 가해자로 몰아가는 행위를 멈춰달라"고 밝혔다.

이어 "IP 추적을 포함한 모든 법적 절차를 진행할 예정이며 어떠한 선처도 없을 것"이라고 강경 대응 방침을 전했다.

현재 회계사 겸 인플루언서로 활동 중인 국동호와 일반인 A씨 모두 결백을 주장하면서, 이번 학폭 논란은 진실 공방 양상으로 번지고 있다. A씨는 논란 이후 자신의 SNS 사진을 모두 삭제한 상태다.

narusi@sportschosun.com