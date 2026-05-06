신세계 손녀도 '이코노미' 탄다…올데프 애니, 재벌가 편견 깬 '소탈 근황'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 올데이프로젝트의 멤버 애니가 재벌가 3세라는 배경과는 상반된 소탈한 근황이 공개됐다.

Advertisement

지난 5일 애니는 팬 소통 플랫폼을 통해 "친구랑 여행 가는 비행기 안이야"라는 메시지와 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 애니는 비행기 좌석에 앉아 헤드셋을 착용한 채 노트에 무언가를 적으며 학업에 열중하고 있는 모습이다.

가장 화제가 된 부분은 애니가 이용 중인 좌석의 등급이었다. 신세계그룹 정유경 회장의 장녀이자 이명희 총괄회장의 외손녀인 애니가 퍼스트 클래스나 비즈니스석이 아닌 일반 '이코노미석'에 앉아 있었기 때문이다.

Advertisement

애니는 "비행기에서 파이널(기말고사) 공부 중이다. 사진은 친구가 몰래 찍어준 건데 데이원(팬덤명)들이 좋아할 것 같아서 올린다"며 친근하게 소식을 덧붙였다.

Advertisement

이 소식을 접한 누리꾼들은 놀라움을 금치 못하고 있다. 온라인 커뮤니티에는 "재벌집 손녀도 일반석을 타는데, 비즈니스석 고민했던 나 자신이 부끄러워진다", "이코노미 타고 여행 가면서 기말고사 공부까지 하다니 진정한 '갓생'이다", "당연히 전용기나 일등석일 줄 알았는데 정말 의외의 모습"이라며 긍정적인 반응이 쏟아졌다.

일부에서는 "친구들과 함께하는 여행이라 좌석을 맞춘 것 같다", "급한 일정이라 남은 좌석이 이코노미뿐이었을 수도 있다"는 추측을 내놓으며 그녀의 소박한 행보에 큰 관심을 보였다.

Advertisement

한편 애니는 지난해 6월 싱글 '페이머스(FAMOUS)'를 발표하며 가요계에 정식 데뷔했다.

Advertisement

데뷔 당시부터 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀라는 사실이 알려지며 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com