[오피셜]류승민↔박계범, 삼성과 두산 1대1 깜짝 트레이드 단행, 내외야 백업 확보

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 시범경기 한화와 삼성의 경기. 타격하고 있는 삼성 류승민. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.13/

박계범. 스포츠조선DB

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈와 두산 베어스가 트레이드를 단행했다.

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삼성 외야수 류승민(22)과 두산 내야수 박계범(30)이 1대1 트레이드로 유니폼을 바꿔입는다. 양 팀은 6일 경기 전 이같은 내용의 트레이드를 공식 발표했다.

2014년 2차 2라운드 17순위로 삼성 유니폼을 입은 박계범은 2021년 FA 오재일 보상선수로 두산으로 이적했다. 이후 5년 만에 친정으로 돌아가게 됐다.

지난해 94경기에서 0.263의 타율과 1홈런, 27타점, 23득점, 장타율 0.354, 출루율 0.319을 기록했다. 올시즌은 젊은 내야수들과의 경쟁에서 밀려 퓨처스리그에 머물렀다. 1군 기록 없이 퓨처스리그 14경기에서 0.129의 타율을 기록중이다.

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광주일고 졸업후 2023년 7라운드 68순위로 삼성에 입단한 좌투좌타 류승민은 힘있는 거포 유망주. 1군 통산 30경기에 출장해 타율 0.204(54타수 11안타), 5타점, 6득점을 기록했다. 퓨처스리그에서는 통산 219경기에 나서 타율 0.263(668타수 176안타), 14홈런, 103타점을 마크했다. 올해는 퓨처스리그 24경기서 타율 0.329(85타수 28안타), 11타점으로 활약중이다.

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두산베어스 관계자는 "류승민은 이제 22세의 젊은 나이에 상무 제대를 한 군필 외야수다. 타격에 남다른 재능을 보이고, 무한한 성장 가능성을 지녔다"며 "향후 외야 한 자리도 충분히 차지할 수 있는 재목"이라고 말했다.