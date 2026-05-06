"이 친구 물건이네"…수비만 좋은줄 알았는데→"타격 소질까지 있더라" 박진만 감독의 미소

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈에 새로운 '신데렐라'가 등장했다. 육성 선수 출신으로 정식 선수 전환 직후 생애 첫 선발 기회를 잡은 김상준(24)이 박진만 감독의 마음을 완전히 사로잡았다.

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박 감독은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 키움 히어로즈와의 홈 경기에 앞서 전날 유격수로 선발 출전했던 김상준에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

사진제공=삼성 라이온즈

김상준은 지난 5일 키움 히어로즈전에서 감격스러운 데뷔 첫 선발 라인업에 이름을 올렸다. 결과는 대성공이었다. 유격수 자리에서 안정적인 수비를 선보인 것은 물론, 타석에서도 4타수 1안타를 기록하며 생애 첫 안타의 기쁨을 맛봤다.

박 감독은 "어제 김상준이 처음으로 선발로 나갔는데, 공수에서 아주 안정된 모습을 보여줬다"며 "사실 수비 강화를 위해 불렀는데 타격도 좋더라. 안타는 하나였지만 타구들이 다 정타로 라인 드라이브가 됐다. 상대 투수를 괴롭힐 수 있는 타격 재능을 갖춘 것 같다"고 평가했다.

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당초 박 감독이 김상준에게 바란 것은 타격보다는 '안정감 있는 수비'였다. 하지만 뚜껑을 열어보니 공·수·주 삼박자를 고루 갖춘 '준비된 자원'이었다는 것이 박 감독의 설명이다.

사진제공=삼성 라이온즈

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박 감독은 "기본기가 워낙 탄탄한 선수라 당분간은 유격수로 계속 나가야 하지 않을까 싶다"고 밝혀 이재현의 빈자리에 김상준을 계속 기용하겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 삼성은 이날 키움을 상대로 2연승에 도전한다. 선발 투수로는 우완 최원태가 마운드에 올라 친정팀 타선을 상대한다. 라인업은 김지찬(중견수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-박승규(우익수)-류지혁(2루수)-전병우(3루수)-김도환(포수)-김상준(유격수)순이다.

김상준. 사진제공=삼성 라이온즈

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대구=고재완 기자 star77@sportschosun.com