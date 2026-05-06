이효리, 등이 이렇게 예뻤나…12년차 요가강사의 '군살 없는 뒤태'

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이효리가 요가로 완성된 건강미 넘치는 몸매를 과시했다.

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6일 소속사 안테나 공식 SNS에는 "이효리가 전하는 요가는 우리의 매일의 일상 속에 함께 존재합니다"라는 글과 함께 화보가 공개됐다.

사진 속에는 요가 & 라이프 스타일 의류 화보를 촬영 중인 이효리의 모습이 담겨있다.

이효리는 다양한 스타일의 요가복을 착용한 채 요가 동작을 선보이고 있다. 이때 등을 드러낸 과감한 디자인의 상의로 탄탄하게 다져진 등 라인을 강조하는가 하면, 차분한 표정과 유연한 자세로 요가 특유의 안정된 분위기를 완성했다.

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꾸준한 요가로 만들어진 균형 잡힌 몸매와 자연스러운 카리스마에서 이효리의 존재감이 고스란히 전해졌다.

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현재 이효리는 가수 활동뿐만 아니라 요가원을 운영하며 요가 강사로 활동 중이다.

이효리는 최근 십오야 채널의 '난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스-에그문화센터' 콘텐츠에 출연해 "요가 덕분에 삶에서 많은 도움을 받았고, 마음을 나눌 수 있는 사람들도 만났다"며 "나와 비슷한 고민을 하는 분들도 요가를 통해 조금 더 편안해졌으면 하는 마음, 그리고 돌려주고 싶은 마음이 있다"라면서 요가원을 운영하는 이유에 대해 밝혔다.

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한편, 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해 왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

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anjee85@sportschosun.com