이장우, 103kg에 다이빙 슈트 터지기 직전...상부 압박에 "안 되겠다" ('시골마을 이장우3')

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[스포츠조선 정안지 기자]현재 103kg인 배우 이장우가 다이빙 슈트 착용에 도전했다가 예상치 못한 굴욕을 겪었다.

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6일 방송된 MBC '시골마을 이장우3'에서는 이장우가 부안 해녀들과 함께 해삼을 잡는 모습이 그려졌다.

이날 이장우는 새로운 밥도둑을 찾기 위해 해녀의 집을 방문했다. 앞서 이장우는 부안에 이사 온 첫날 슈트가 걸려있는 집을 발견, 그곳은 부안 해녀의 집이었다. 이장우는 해녀 어머니들과 이야기를 나누던 중 스쿠버 자격증이 있다는 것을 어필, 이에 어머니는 "우리 할 때 물질 구경해 보실래요?"라면서 초대를 한 것.

이에 해삼을 잡기 위해 해녀 어머니들과 재회한 이장우는 이미 슈트를 착용한 채 자신을 기다리던 어머니들의 모습에 놀랐다. 준비 없이 가기엔 아직 추운 바다였다.

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이장우는 "여기서 못 입지 않냐"라며 갑작스러운 환복에 당황, 이유는 사이즈 때문이었다. 이장우가 착용하려던 슈트는 제작진이 준비한 최대 사이즈였지만, 이장우에게는 턱없이 작았던 것.

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다리 한쪽을 겨우 넣은 이장우는 "엄청 작다"라고 했고, 어머니들도 "옷이 작다"는 반응이 이어졌다.

이후 힘겹게 하반신까지는 착용에 성공했지만, 상부에서 강한 압박을 느낀 이장우는 끝내 슈트 착용을 포기해 웃음을 자아냈다

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이장우는 "지퍼 열고 물에 들어가야 할 것 같다"라고 하자, 어머니는 "춥다"라면서 반대했다. 그러자 이장우는 "뚱뚱해서 지방이 많아서 괜찮다"라고 했고, 어머니는 "맞다. 열이 많고 젊어서 괜찮다. 옷이 작지만 물속에 들어가면 맞을 거다"라고 해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com