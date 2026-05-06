장영란, 공항서 사기꾼 만났다...사진 찍어달라며 접근 "다단계였다" ('A급 장영란')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 장영란이 공항에서 사기꾼을 만났다.

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6일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "파리에서 다단계에 소매치기까지.. 장영란 나 홀로 프랑스 48시간"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장영란은 인생 처음으로 홀로 파리 여행을 떠나게 된 가운데 "청심환까지 먹고 왔다"라면서 소매치기에 대한 걱정을 쏟아냈다.

그러나 소매치기보다 사기꾼을 먼저 만났다. 앞서 공항에서 대기 중이던 장영란에 두 명이 여성이 다가와 말을 걸며 제품을 홍보했고, 알고 보니 다단계를 위한 접근이었던 것. 이 모습은 고스란히 카메라에 포착됐다.

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장영란은 "조금 전에 사진 찍어줬더니 사기꾼을 만났다"라며 "꼬이는 얼굴인가 보다"라며 걱정했다.

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한편, 파리에 도착한 장영란은 베르사유 궁전을 찾았다. 이때 장영란은 "슬슬 뭐가 나온다. 항상 정신 똑바로 차려야 한다"라면서 소매치기를 경계했다.

이후 궁전 입장을 위해 줄을 서 있던 그때 장영란 옆으로 한 여성이 다가왔다. 장영란은 "여자 소매치기일 수도 있다. 원래 없던 분 아닌가. 평상시에 의심 안 하는데 늘 의심해야 한다"라면서 평소라면 의심하지 않았을 상황에서도 끊임없이 주변을 살폈다.

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잠시 후 해당 여성이 자리를 뜨자 장영란은 바로 소지품을 확인했고, 다행히 피해는 없었다. 장영란은 "내 옆에 있던 분 계속 메시지를 보내더니 갑자기 없어졌다. 내가 타켓층이었던 것 같다"라면서 가슴을 쓸어내렸다.

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anjee85@sportschosun.com