이민정이라고? ♥이병헌도 못 알아볼 파격 메이크업 "한국사람 아닌 척"('이민정 MJ')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정이 남편 이병헌도 못 알아볼 정도로 완벽한 현지 갸루걸로 변신했다.

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6일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "'할거면 제대로 해' 찐 현지 갸루걸이 된 이민정"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이민정은 Z세대에게 가장 핫한 뷰티크리에이터 시네에게 공주풍 갸루 스타일 메이크업을 받는 모습이 그려졌다.

이민정은 "메이크업하면 메이크업을 좀 뱉어내는 얼굴이다. 진하게 메이크업을 많이 안 해봤다"라면서 고민을 털어놨다. 이에 시네는 "얼굴이 예쁜 사람들이 하는 말이다. 이걸 배부른 소리라고 한다. 내 얼굴에는 2kg이 올라간다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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시네는 "(진한 화장이 안 어울리는 이유)적당하게 진하게 해서 그런 것 같다. 오늘은 대놓고 진하다"라면서 본격적인 변신을 예고했다. 이어 그는 "내일까지도 눈곱이 검은색으로 나올 정도"라면서 과감한 아이 메이크업과 셰이딩을 더해 갸루 스타일을 완성해 나갔다.

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메이크업이 진행될수록 이민정의 또렷한 이목구비는 더 강조됐다. 시네는 "피부가 좋으니까 두껍게 올려도 좋다. 코가 되게 높다. 원래 이렇게까지 안 높아지는데 너무 높아졌다. 조각상 같다"라면서 연신 놀라움을 드러냈다.

이때 이민정은 "이후에 남편과 남편 친구들과 부부 동반 모임이 있다"라고 말하자, 시네는 "날짜 잘못 잡은 거 같다"라며 놀라 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 가발과 의상까지 더해 완벽한 현지 갸루걸로 변신한 이민정의 모습은 놀라움을 안겼다. 이 과정에서 이민정은 진한 화장으로도 안 가려지는 또렷한 이목구비를 자랑해 시선을 집중시켰다.

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이후 이민정은 거리로 향했고, 사람들의 시선에 "한국 사람 아닌 척해야 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com