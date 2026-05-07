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'정경호父에 건물 선물' 박정수, 온몸에 명품 치장.."외출은 이렇게 해야"

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'정경호父에 건물 선물' 박정수, 온몸에 명품 치장.."외출은 이렇게 해야"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 박정수가 다시금 재력을 뽐냈다.

6일 '웬만해선 정수를 막을 수 없다' 채널에는 '네 피부는 내 작품이야. 박정수 피부를 책임지는 실세 등판!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

피부과를 가기 위해 외출 준비를 한 박정수는 머리부터 발끝까지 명품으로 치장해 눈길을 끌었다. 그는 상의를 가리키며 "1989년 홍콩에서 구매한 B사 카디건"이라고 설명했다. 시계와 목걸이는 C사 제품으로, 박정수는 "이건 90년대에 샀다. 요즘에 산 제품은 없다. 다 오래 된 것"이라고 설명했다. 가방 역시 초고가 명품 제품으로, 박정수는 "외출할 때는 이렇게 해줘야 한다"라며 만족감을 드러냈다.

'정경호父에 건물 선물' 박정수, 온몸에 명품 치장.."외출은 이렇게 해야"

한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼, 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

박정수는 최근 정 PD를 위해 서울 강남구 압구정동에 건물을 지었다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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