기안84 "서울 부동산·주식 있다" 역대급 재산 플러팅…'김천 솔로' 세계관 몰입

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[스포츠조선 이지현 기자] 웹툰작가 겸 방송인 기안84가 연애 예능 세계관에 제대로 몰입했다. '솔로지옥5' 출연자들과 만나 현실 플러팅부터 '나는 SOLO' 감성까지 소화하며 뜻밖의 설렘을 만들어냈다.

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6일 공개된 유튜브 채널 '인생84'에서는 '솔로지옥84'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 기안84는 '솔로지옥5' 출연자 승일, 고은, 하은과 함께 '김천 솔로' 콘셉트의 소개팅 상황극을 진행했다.

기안84는 시작부터 "노련한 측면에서는 그래도 내가 한 수 낫지 않나?"라며 자신감을 드러냈고, 자기소개 시간에 "서울에 부동산도 좀 있고 주식도 가지고 있다. 사는 건 괜찮다"라며 특유의 허세 섞인 자기소개로 웃음을 자아냈다.

특히 기안84는 모델 이하은과 예상 밖 케미를 형성했다. 그는 하은을 향해 "한예슬 씨인 줄 알았다", "별빛 보는 느낌이었다"고 극찬했고, 김밥을 함께 만들며 자연스럽게 분위기를 이끌었다. 하은 역시 "요리할 때 척척 빠르게 하는 모습이 멋있었다"고 호감을 드러냈다.

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데이트 도중 기안84의 거침없는 플러팅도 이어졌다. 그는 하은에게 "참 미인이시네", "턱도 브이라인이고 얼굴이 너무 아름답다"며 연신 감탄했고, 연락처를 확인하려는 돌직구 질문까지 던져 모두를 폭소하게 했다. 또 "이빨에 김도 큼지막하게 붙이고 있는 모습이 자신감 넘쳐 보였다"며 엉뚱한 칭찬으로 기안84식 입담을 폭발시켰다.

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고은과의 데이트에서는 예상 밖 로맨틱 분위기가 연출됐다. 기안84는 김을 떼주거나 사진을 함께 찍으며 묘한 설렘을 만들었고, "너 별 같다", "블링블링하다"고 표현하며 감성적인 모습을 보였다. 고은은 "주변에 없는 새로운 캐릭터라 더 궁금했다", "생각보다 진중하고 다정했다"고 말했다.

최종 선택에서는 반전 상황이 펼쳐졌다. 하은과 고은 모두 기안84를 선택한 것. 하은은 "플러팅이 직선적으로 들어오신다. 완전 힐링이었다"고 말했고, 고은 역시 "짧지만 좋은 추억이 생겼다"며 호감을 표현했다.

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하지만 기안84는 끝내 누구도 선택하지 않았다. 그는 "여러분들의 진정성이 심히 의심된다"며 특유의 상황극을 이어간 뒤 "선택하게 되면 너무 큰 대중들의 관심을 받아 내가 그녀들의 앞길에 장애가 될 수도 있다. 그래서 선택하지 않겠다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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olzllovely@sportschosun.com