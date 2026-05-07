[라인업] 손흥민 9번 아닌 10번 출격, 韓 최초 역사 도전→챔피언스컵 결승전 진출 가능성...톨루카전 선발 출격

사진=LA FC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 결승전 진출을 원하고 있다.

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손흥민의 LA FC는 7일(한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 톨투카와 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 4강 2차전을 치른다. LA FC는 홈에서 열린 1차전에서 손흥민의 2도움을 앞세워 2대1로 승리했다.

손흥민은 선발 출격을 명받았다. 유리한 고지를 선점한 LA FC는 3-4-2-1 포메이션을 준비했다. 다만 최전방에 위치한 건 손흥민이 아니었다. 드니 부앙가가 최전방에 가고, 오늘은 손흥민이 왼쪽에 위치했다. 티모시 틸먼이 오른쪽에 배치됐다.

좌우 윙백에는 제이콥 샤펠버그와 세르지 팔렌시아가 자리했다. 중원에는 마르코 델가도와 마티외 슈아니에르가 호흡을 맞췄다. 스리백으로는 아론 롱, 은코시 타파리, 라이언 포르테우스가 출격했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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이번 경기에서 승리하면 손흥민은 한국인 역사상 최초로 CONCACAF 챔피언스컵 결승전에 진출한다. 결승전 상대는 정해졌다. 또 다른 멕시코 강호인 티그레스 UANL이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com