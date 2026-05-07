기안84, '16살 연하' 김고은과 데이트…"스테로이드라도 맞겠다" 의욕 활활

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[스포츠조선 이우주 기자] 웹툰작가 기안84가 '솔로지옥' 체험을 했다.

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기안84의 유튜브 채널에서는 6일 '솔로지옥84'라는 제목의 영상이 게재됐다.

기안84는 넷플릭스 '솔로지옥5'의 송승일, 김고은, 이하은과 함께 연애 프로그램 체험에 나섰다.

기언84는 "어쩌다 보니까 연애 서바이벌을 하게 됐다. 노련함 측면에선 내가 한 수 위이지 않을까"라며 자신 있게 등장했다. 4시간 동안 데이트 시간이 주어진 후 최종 선택을 한다는 제작진의 말에 기안84는 "무슨 연프가 4시간 만에 끝나냐"고 황당해해 웃음을 안겼다.

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네 사람은 각자 자기 소개를 했다. 모델이라는 이하은에 기안84는 "연봉이 어느 정도냐. 중요한 부분이다"라고 물었다. 이하은이 "괜찮은 거 같다"고 했지만 기안84는 "괜찮은 게 아니라 얼마 정도냐"고 구체적으로 요구했다. 이에 이하은은 "먹고 살 정도는 된다"고 에둘러 말했다.

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03년생이라는 이하은의 말에 기안84는 "나이가 어리시구나"라고 놀라며 "연상은 몇 살까지 가능하냐"고 물었다. 이에 이하은은 "다 가능하다"고 밝혔다.

자기소개를 위해 앞으로 나온 기안84는 "서울에 부동산도 있고 주식도 좀 가지고 있다"고 자신의 재력을 어필했다. 기안84는 "사는 건 괜찮고 어머니가 장가를 발리 가라고 하시는데 미모의 여성분들과 같이 있다 보니 굉장히 기쁘고 즐겁다. 좋은 추억 많이 만들었으면 좋겠다"고 밝혔다.

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제작진은 둘로 짝을 나눠 김밥 데이트를 시켰다. 두 여성 모두 기안84를 선택했지만 결국 이하은이 김고은에게 데이트를 양보하며 김고은과 기안84가 단둘이 데이트를 하게 됐다. 기안84는 직접 만든 계란 지단을 김고은에게 먹여주면서 다정한 면모를 뽐냈다. 김고은은 "연인으로서 남자친구를 봤을 때 추진력 있고 빠르게 하고 행동에 책임을 잘 지는 사람을 좋아하는데 요리를 하실 때 척척척 빠르게 하는 모습이 멋있었다"고 호감을 보였다.

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기안84는 "테토 좋아하냐. 나쁘지 않다. 아직 호르몬 많이 나온다"며 "50 중반까지는 유지할 수 있을 거 같다. 더 나이 먹으면 스테로이드라도 맞겠다"고 열의를 보여 웃음을 안겼다.

이하은, 송승일과도 둘만의 시간을 보내며 많은 대화를 나눈 후 네 사람은 최종 선택에 들어갔다. 김고은, 이하은이 모두 기안84를 선택한 가운데, 기안84는 "오늘 생일보다 기분이 더 좋다. 저는 선택하지 않겠다. 관심법으로 유심히 보니까 여러분들의 진정성이 심히 의심된다. 난 선택하지 않을 거다"라고 선택을 포기해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com