10기 정숙, 갑작스러운 수술 소식 "하필 얼굴에 생겨, 너무 아프고 힘들어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 10기 정숙이 갑작스러운 수술 소식을 알렸다.

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정숙은 5일 "이마에 지방종이 생겨서 제거 수술 했네요ㅠㅠ 5월2일 토요일날 수술했는데 넘 아프고 넘 힘들었는데 지금은 조금씩 회복 중이네요. 하필 얼굴에 지방종이 생겨서ㅠㅠ 흉이 적게 생겨야 될 건데 ~~걱정이네요"라고 지방종 제거 수술 소식을 알렸다.

함께 공개된 사진 속에는 정숙의 지방종 제거 수술 전후 모습이 담겼다. 눈썹 위 볼록했던 지방종은 무사히 제거됐고, 정숙은 조금씩 회복 중인 근황을 알렸다.

정숙의 갑작스러운 수술 소식에 팬들은 "회복 잘 해서 맛있는 거 먹어요", "드디어 했네요. 고생하셨어요", "하필 얼굴에 생기다니" 등의 반응을 보이며 정숙을 걱정했다.

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한편, 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 10기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 정숙은 자기소개를 통해 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유, 50억대 자산을 보유 중이라 밝혀 화제가 된 바 있다. '나는 솔로' 출연으로 인기를 모은 정숙은 방송 이후 재산이 80억 원으로 늘었다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com