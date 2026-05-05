'사행성 베팅' 징계 끝. 롯데 고승민 김세민 나승엽 머리 깎고 석고대죄 → "이제부터라도 솔선수범하며 물의 안 일으키겠다" [수원 현장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 김세민, 고승민, 나승엽(왼쪽부터)이 고개 숙여 사과하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 김세민, 고승민, 나승엽(왼쪽부터)이 팬들을 향해 사과하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 사행성 베팅 게임을 했다가 출전 정지 징계를 받은 롯데 자이언츠 고승민 김세민 나승엽이 복귀했다. 세 선수는 모두 머리를 짧게 깎은 모습이었다.

Advertisement

롯데는 5일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와 경기에 앞서 이들 3인방을 1군 등록했다. 고승민은 바로 선발 출전한다.

세 선수와 김동혁까지 4명은 지난 2월 대만 스프링캠프 도중 현지 사행성 오락실을 방문했다. CCTV 영상이 온라인에 퍼지면서 논란이 확산됐다. 온라인 베팅 게임을 즐겼다. 반복 방문이 확인된 김동혁이 50경기, 초행이었던 고승민 김세민 나승엽이 30경기 출전 정지 징계를 받았다. 롯데의 정규시즌 두 경기가 우천 취소되면서 이들의 복귀 가능 날짜가 1일에서 5일로 밀렸다.

세 선수는 팬들 앞에서 90도 고개를 숙이고 사과했다.

Advertisement

고승민은 "물의를 일으켰다. 진심으로 사과를 드린다. 프로의 무게감을 느꼈다. 야구선수이자 좋은 사람이 될 수 있도록 나아가고 노력하겠다. 팬들과 동료들께 너무 죄송했다. 그라운드에 와서 인사드리고 열심히 최선을 다하겠다는 마음가짐으로 왔다"고 말했다.

Advertisement

김세민은 "팬들과 롯데 구단 모든 분들께 죄송하다. 올라와서 잘할 수 있게 준비 열심히 했다. 너무 죄송하고 남들보다 구장에서 한 발 더 뛰는 그런 선수가 되겠다"고 다짐했다.

나승엽은 "많이 반성하고 자책했다. 야구선수 나승엽 이전에 이제부터라도 사회에 솔선수범하고 물의를 안 일으키는 사람이 되겠다. 그라운드에서 모든 플레이에 최선을 다하겠다"고 했다.

Advertisement

김태형 롯데 감독은 '야구로 보답하라'고 당부했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 김세민, 고승민, 나승엽(왼쪽부터)이 팬들을 향해 사과하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 나승엽이 타격 훈련을 소화하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 김세민이 타격 훈련을 소화하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전을 앞두고 롯데 고승민, 나승엽, 김세민이 1군에 복귀했다. 고승민이 레이예스와 함께 훈련을 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

Advertisement

김 감독은 "잘못했다. 징계를 다 받았다고 끝났다고 할 게 아니다. 조심스러운 부분이다. 일단 선수는 운동장에 나와서 잘해야 한다. 야구를 잘해서 팬들한테 보답하는 게 선수다. 죄송한 마음 갖는건 당연하다. 그 무거운 마음으로 너무 주눅들기 보다는 운동장에서 본인들이 잘해서 보답하는게 가장 중요하다"고 강조했다.

이들은 퓨처스리그 경기에도 나갈 수 없었다. 3군으로 이동해 대학 팀들과 연습경기를 펼치며 컴백을 대비했다.

핵심 야수인 고승민 나승엽이 빠진 가운데 롯데는 시즌 초반 고전했다. 투수들이 잘 버텼지만 빈타에 허덕였다. 30경기를 소화한 5일 현재 12승 1무 17패로 8등이다. 롯데는 이들 복귀와 함께 반등을 기대한다.

고승민은 "우리가 시즌 전에 안 좋은 분위기를 만든 게 사실이다. 저희가 왔다고 팀 성적이 무조건 좋아지지 않는다는 것은 안다. 그래도 나가는 경기만큼은 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com