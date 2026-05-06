고소영 육아 강박 고백 "♥장동건도 안쓰러워해, 사랑이라 생각했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 육아 강박을 고백했다.

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5일 고소영의 유튜브 채널에서는 ''방송 나가면 안 돼요' 정신과 의사 경악한 고소영 정신 상태'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 정신과 전문의 이광민을 만나 자신의 강박 성향에 대한 고민을 털어놨다. 안전에 대한 염려가 크다는 고소영은 "애들도 아프면 그게 너무 염려가 된다. 아프지 않을 때도 아플까 봐"라며 "코로나19 때도 '공부고 뭐고 뭐가 중요해. 나가지마. 집밖은 위험해' 이런 스타일이었다"고 털어놨다.

특히 육아에 대해서도 강박이 있었다는 고소영은 "모유 수유 같은 것도 저는 7개월 동안 완모를 했는데 완모를 해야겠다고 생각한 후에는 무조건 분유는 절대 안 됐다. 해외에 촬영이 있어서 가면 유축을 해서 얼려서 무조건 그걸 먹였다. 둘째도 낳았는데 '오빠를 7개월 먹였는데 얘한테 안 하면 공평하지 않은 거지' 해서 똑같이 7개월 동안 ?다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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고소영은 "아무도 그렇게 시킨 사람이 없는데 우리 신랑이 맨날 새벽에 일어나서 내가 유축을 하니까 머리를 쓰다듬고 가더라. 그게 사랑이라고 생각했던 거 같다. 내가 지금 얘한테 해줄 수 있는 최고의 선물이라 생각했다"고 털어놨다.

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이에 이광민은 "그게 왜 그러냐면 모유 수유가 힘들지 않냐. 나한테는 희생이다. 검사 결과 독립, 재미게 낮게 나왔다. 이건 나를 위한 건데 나를 위한 게 낮게 나온 것"이라 밝혔다.

고소영은 "나를 위해 즐기고 싶은데 아무도 못하게 하는 사람 없다. 신랑도 여자들끼리 여행도 다녀오라 하는데 그게 저는 가지지가 않는다"고 인정했다.

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wjlee@sportschosun.com