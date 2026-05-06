손흥민 우승 도전 깜짝 변수 발생, '오피셜' 의미 없어졌다 "믿기 힘들다"...멕시코 국대 합류 듀오, LA FC전 출전 가능

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 02: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC acknowledges the fans after the MLS match between San Diego FC and Los Angeles Football Club at Snapdragon Stadium on May 02, 2026 in San Diego, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 우승 도전에 새로운 변수가 생겼다.

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손흥민의 LA FC는 7일(이하 한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 톨투카와 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 4강 2차전을 치른다. LA FC는 홈에서 열린 1차전에서 손흥민의 2도움을 앞세워 2대1로 승리했다.

이번 경기를 앞두고 원래 톨루카는 전력 누수가 있었다. 멕시코 국가대표 선수인 헤수스 가야르도, 알렉시스 베가가 대표팀 소집에 발탁된 것이다. 2026년 북중미월드컵 개최국인 멕시코는 대회에서의 성공을 위해서 국내파 선수들은 조기 소집하기로 결정했다. 하비에르 아기레 멕시코 감독은 총 20명의 선수들을 선발했다. 이 선수들은 6일부터 멕시코 국가대표팀에 합류해 대회를 앞두고 40일 동안 훈련할 예정이었다. 멕시코 축구협회에서 이미 공식발표까지 한 상태다.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 02: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up during the MLS match between San Diego FC and Los Angeles Football Club at Snapdragon Stadium on May 02, 2026 in San Diego, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

가야르도와 베가는 홍명보호가 예의주시해야 하는 멕시코 국가대표팀 전력일 정도로 톨루카에서도 핵심인 선수들이다. 가야르도는 왼쪽 풀백, 베가는 왼쪽 윙어와 스트라이커를 뛸 수 있는 선수들이다. 원래대로면 두 선수가 LA FC와의 일전을 앞두고 대표팀에 합류해 톨루카는 전력이 약해진 상태로 경기를 치렀어야 했다.

그러나 반전이 생겼다. 멕시코 축구협회와 아기레 감독이 톨루카를 돕기로 결정했다. 멕시코 유명 언론인 루번 로드리게즈는 6일 개인 SNS를 통해 "톨루카가 내일 열릴 챔피언스컵 경기를 위해 베가와 가야르도의 합류를 요청했다. 믿기 힘든 일이지만 아기레 감독과 멕시코 국가대표팀 측은 톨루카의 이 요청을 수락했다. 따라서 두 선수는 내일 소속팀 경기에 출전할 예정"이라고 했다.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 02: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the MLS match between San Diego FC and Los Angeles Football Club at Snapdragon Stadium on May 02, 2026 in San Diego, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

원정에서 경기를 치르는 LA FC 입장에서는 썩 좋지 못한 소식이다. 일정적으로도 LA FC가 불리한 입장이다. 톨루카는 지난주 LA 원정을 다녀온 뒤에 4강 2차전을 위해서 푹 쉬면서 회복했다. 하지만 LA FC는 주말에 샌디에이고 원정도 다녀온 상태다. 마르크 도스 산토스 LA FC 감독이 지속적으로 불평하고 있는 것처럼 선수단의 피로도가 상당히 누적된 상태다.

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심지어 에스타디오 네메시오 디에스는 원정팀들의 지옥이라고 불리는 구장이다. 해발 약 2667m에 위치한 고지대 경기장이기 때문이다. 빡빡한 일정으로 피곤한 상태일 LA FC 선수들에게는 더욱 치명적인 환경이 될 것이다. 월드컵에서의 일정 때문에 손흥민은 고지대 환경을 미리 경험해보는 게 나을 수도 있지만 체력적으로 지친 상태에서 힘든 경기를 뛰는 건 자칫 부상 위험도를 높일 수 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com